和你Sing｜將軍澳人鏈活動警方去信學校後取消　apm商場200人聚集

今日（19日）有網民發起「觀塘區聯校和你sing」集會，並號召示威者下午2時到觀塘apm集合。至下午2時許，apm中庭及各樓層約50名示威者聚集，包括名多身穿校服的學生，其間有人高叫口號，包括「光復香港時代革命」。至於商場外有多名警員戒備，港鐵觀塘站亦有10多名防暴警員戒備。至下午3時45分，在場示威者陸續散去。 另外將軍澳區聯校關注組原定今日於將軍澳香港單車館外發起「將軍澳聯校和你連」的人鏈活動，惟關注組於今晨表示，將軍澳警區向學校發出信件，呼籲學生不要參與任何未經批准集結及受禁群眾聚集，又指會因應現場情況果斷執法包括進行拘捕，關注組指以學生安全為前提下決定取消活動。

關注組指會因應警方稱會果斷執法包括進行拘捕，以學生安全為前提下決定取消活動。（將軍澳聯校討論區＿消息發佈平台）

至下午2時許，apm中庭及各樓層約50名示威者聚集，包括名多身穿校服的學生，其間有人高叫口號。（黃偉民攝）

【1450】商場內約200人聚集，他們分佈在中庭及各個樓層，現場可見逾半數人身穿校服。至於商場外的港鐵觀塘站，有10多名防暴警員戒備。

【1430】現場有多名學生身穿校服到場，其間示威者高叫口號及高唱反修例歌曲《願榮光歸香港》。

【1400】apm各個樓層有約50多名示威者聚集，包括身穿校服的學生，其間多人高叫口號。

【1350】apm商場外有多名警員及多部警車戒備。