【父親節】疫情下與妻女分隔兩地　失業廚師淪落街頭　孤獨過節

年過半百，淪落街頭，瑟縮一角的阿強（化名）悲從中來，眼淚在眼眶打轉卻不敢讓它流下來。因新冠肺炎疫情肆虐，任職中菜廚師數十年的阿強只能做散工，曾試過兩個月無工開，一度淪落街頭，「人哋過年個個喺屋企，好溫暖，我喺文化中心外過夜，又寒又凍，想替工又冇得替，幾慘！」 野宿兩個月，直至三月在社工協助下租住床位，現時靠一周數日做散工維持生活。失業、野宿問題可解決，令阿強難以忍受的是因疫情要與妻女分隔兩地，獨自度過了農暦新年、生日等，今年的父親節是孤單的，掛念女兒的阿強希望疫情快過，「想好似往年父親節咁，一家人食飯、慶祝。」

父親節就到，想見下屋企人，同佢哋食下飯，家庭樂，等大家開心下。 阿強

阿強從未想過自己會失業、會瞓街，露宿街頭令他感受良多，體會到擁有溫暖家庭的重要。（蔡正邦攝）

年屆六旬的阿強，於廚房內打滾了逾30年，任職廚師的他，月入可達逾2.5萬元，足夠一家三口每月開支。內地妻子及女兒不願來港生活，認為生活節奏太快及房租太貴，於是阿強選擇在深圳租房，並將住在長沙的妻女接到深圳住，促進一家人的感情，及陪伴女兒成長，「可以陪下阿女，收工見下面，傾下計，促進感情，每個家庭都想一家人齊齊整整。」

月入逾2.5萬元大廚失業 淪落街頭近兩個月

惟好景不常，阿強稱去年底，其工作的油尖旺一帶酒樓生意轉差，他兩個月間轉了六、七個工作地點，不斷找散工做，眼見收入大減，為了省錢交租、交女兒學費，他成為了「麥難民」逾一個月。直至農曆新年前，阿強為女兒交了5,000多元人民幣的學費後，身上只剩下百來元，於是將深圳房子退租，妻女返回長沙老家。二月開始疫情肆虐，餐飲業更難找工，獨自留港的他住不起劏房，最終淪落街頭，「焗住瞓街，未感受過露宿街頭，好辛苦，覺得好唏噓。」

過去阿強從未想過自己會失業、會瞓街，最難忘的是年初一那晚，他瑟縮在尖沙咀文化中心一角落，看著街上的行人，感受著別人的佳節氣氛，「人哋過年有溫暖家庭，我瞓喺街頭，又寒又凍，真係眼濕濕，感受到一家齊齊整整最重要。」

經歷失業、露宿，阿強認為「人唔使要求咁多，知足常樂，家庭快樂最緊要。」（蔡正邦攝）

人哋過年有溫暖家庭，我瞓喺街頭，又寒又凍，真係眼濕濕，感受到一家齊齊整整最重要 阿強

然而再苦，阿強亦沒有在妻女面前提及瞓街，直至現在家人也不知他曾露宿，「自己承受，唔想畀屋企人知道個苦楚，唔想另一半去擔憂。」呵護女兒的阿強稱，雖然知道女兒會體諒，但將來亦不打算向女兒提及自己露宿的事件，希望女兒能健康成長，不願因自己影響她的心態及自尊。

掛念妻女 最想一家人團聚

原本計劃新年時回內地探望妻女的阿強，因疫情爆發最終無法前行，一家人已逾半年沒有見面，每天只靠電話談談家常，「咁耐冇返，我都好掛住佢哋，佢都掛住我。」今年三月阿強獨自度過生日，幸好當時在社協的幫助下，成功租住床位，「好彩唔使喺街頭過生日。」從阿強的言談間，得知他很重視節日，過去每逢節日必會一家慶祝。父親節將至，今年一個人的父親節，他最想一家團聚，「想見下屋企人，同佢哋食下飯，家庭樂，等大家開心下。」

跟進阿強這個個案的社協幹事吳衛東稱，自疫情爆發後，本港多了回流港人首次露宿，他們平時在香港工作，但於內地居住，疫情後為工作而無法回內地。亦有港人失業多時，身無分文從內地回港後，更因要自費入住檢疫中心，而需要問人借錢，離開營舍後便露宿街頭。吳衛東認為，政府應增加無家者宿位，及盡快提供失業救濟金。