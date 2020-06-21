父親節｜報販日做15小時　兼職送速遞供補習　子入港大報親恩

報販敲起繁忙城市的第一響鐘。 凌晨4時中環，德輔道中兩旁沒有穿著高貴的白領，沒有跳動的股票機，未有叮叮作響的電車，卻同樣壯觀——報販埋頭苦幹將報紙整理好，趕於巨輪轉動前，用新聞喚醒這座城市。 時移世易，報販強哥在雪廠街的鐵皮報檔，似街道裝飾多於搵食工具。網上新聞又快又新。「盡力啦。」強哥盡力為業界爭取，盡力謀生兼職送集運，盡力賺錢供兒子補習、讀大學。「無求報答嘅呢啲嘢，邊有得報答㗎啱唔啱？」強哥含笑道。

摩天輪下的愛情故事，報販強哥與妻子全年無休，每朝3時起床，凌晨4時到達中環七號碼頭疊第一份報紙。（劉定安攝）

「一陣會去七號碼頭，拎完報紙返雪廠街檔口拎要回嘅報紙，再去恒生，然後創興，之後送報紙。嗱一陣去到碼頭同創興低調啲。」頭髮凌亂，身穿潮牌的強哥，每日凌晨3時起床，4時前駕車前往七號碼頭取《經濟日報》、《星島日報》，之後在中環各處取《蘋果日報》等報紙，於德輔道中創興銀行對開疊好，再火速趕在清晨6時半前將訂閱報紙送上各大廈機構。

強哥經營報檔前在亞洲電視做司機，一日至少開15小時，隨傳隨到，遇上劇組更可能數日不能回家，有見當時當報販收入不俗，2002年起接手媽媽位於雪廠街的報紙檔。亞視電視不再是免費電視廣播，報檔生意也不如昔日。

「報檔邊樣嘢最好賣？」記者問。

「無嘢最好，只有向落。煙仔都係自己食。哈哈。」

他的報檔主要靠訂閱維持，每日送報上寫字樓，近年還有公司向他取折扣。紙媒求存，不時印刷特刊刺激銷情，強哥卻不以為然：「做做下特刊都無人買。我一日十來單淘寶，一份件執20蚊，我袋落袋。一本特刊100蚊我都係執25蚊，特刊無得回，賣剩一本蝕就喺度。有客訂我會訂，中環抽25%，有啲區抽20%，回就回25%，嗰5%當係運費。」與其在報檔望天打掛，強哥決定做兼職送集運，未到上午9時就收起報檔開始做速遞。

報販強哥繁忙的一天

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報販賺取金錢，每塊都有血有汗。賣報月入萬多元，送集運、超市送貨兼職數千元幫補家計，為的是供兒子Jerry補習。中六時每月8,000元補習開支，兒子終不負家人期望，去年考上香港大學，實現讀電腦的夢想。與一般年輕人一樣，Jerry喜歡打機，強哥提起仔仔打機卻帶點自豪：「佢唔係好使錢，係鍾意打機，自己砌機（電腦）打，用利市錢買零件砌。」

「谷佢，都有㗎，補習囉。」Jerry從小成績彪炳，入讀名校聖類斯中學，家住西環的他希望能進香港大學，中五的時候壓力一湧心頭，「感覺自己chur（衝）唔上」，全級名次跌至50多名，強哥有感兒子升大學岌岌可危，於是重金每月花費8,000多元，供兒子補全科。問到兒子入港大是否稱得上報答親恩，強哥說：「最緊要佢開心就得，無求報答嘅呢啲嘢。總之佢開心嘅叫報答已經，個個爸爸媽媽都咁諗㗎啦。」

鐵漢柔情 回家堅持不粗言穢語

單靠金錢不足以維繫父子情。Jerry每個畢業禮、分享會，定必全家總動員支持。強哥手機內充滿一家人開心外出的照片和影片，最近帶Jerry到西九教踩單車，兩小時親子時光，足令強哥津津樂道。

「我就算點發脾氣我都唔會喺屋企發。」當報販五更起、與時間競賽，工作壓力大，但強哥堅持不把怒氣及粗言穢語帶回家。強哥認為關係需要累積，感嘆過去一年香港不少家庭因政見爭執。「喺出面你要講，喺出面講X完先囉，講X晒佢先啦喺街，講X完返到去，咪做返你自己做爸爸喺屋企（的模樣）。我覺得呢樣係好緊要㗎。」

Jerry大學考試，強哥會在家庭通訊群說加油。

「Sweet嘅。」Jerry瞇眼笑說。

Jerry坦言沒有打算慶祝父親節，一如以往。報道需要一幅父子合照，埋位時Jerry大方道：「唔介意（影正面）。」父子互相搭膊，雙眼瞇成一線。更勝千言萬語。

強哥（右）日做15小時，盡力供應兒子Jerry補習費等一切所需。Jerry深諳父愛，雖然多年來未有刻意慶祝父親節，但一個搭膊，盡在不言中。（黃偉民攝）

縱使不看好報業前景，作為全港報販大聯盟要員，強哥仍然希望振興行業：「同溝女一樣，你嘗試唔知得唔得，你無嘗試係一定唔得！」報販業界多年來提出三大訴求，包括放寬報販賣廣告限制、放寬部份可售賣產品限制，以及打擊私煙，並將加熱煙盡快納入現有控煙框架，讓持牌商販售賣。

他指牌費一直增加，但固定攤位（報紙）小販牌照規管下只可售賣12種指定產品，包括紙巾、香煙、打火機、香口膠、糖果、涼果、電池、原子筆、樽裝蒸餾水、小飾物、利是封及流動電話儲值卡。事實上，在報紙檔常見的茶類飲品亦屬違法，但不少報販寧願挺而走險，權衡下利潤可抵罰款的話，繼續違規賣茶。

報檔竊案更令報販生計雪上加霜，周五（19日）中環石板街一個報檔被剪鎖，50條總值逾三萬元的香煙及約8,000元現金失竊。強哥無奈說：「好難避免，日日拎返屋企呀？收起啲煙，第二日又要砌上架。」