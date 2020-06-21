岑子杰沙田瀝源辦事處遭噴黑漆　CCTV攝犯案全過程

今日（21日）凌晨4時半，社民主連副主席﹑沙田區議員岑子杰位於瀝源邨福海樓的辦事處，遭人噴黑漆塗污，寫上粗口字句，閉路電視片段顯示，一名黑衣男子手持噴漆塗污辦事處。社民連主席黃浩銘今早到場，對事件表示遺憾，又懷疑事件與近日民主派被騷擾有關，望警方盡快緝兇。 警方表示目前案件列作刑事毀壞，交由沙田警區刑事調查隊第四隊跟進，暫未有人被捕。

今早8時半，警方接獲保安報案指，岑子杰位於瀝源邨福海樓的辦事處，遭噴黑漆塗污，包括閉路電視﹑門牌，門簾並寫上粗口字句。目前案件仍在調查中，案件列作刑事毀壞。

黃浩銘今早到場表示，目前仍在翻查閉路電視查看，尚未知何人犯案，但指疑人作案手法低劣，雖然門外一台閉路電視遭噴黑，但仍有另一台閉路電視可拍攝情況，並指目前辦事處除3處位置遭噴油外，暫未有任何損失，而警方今早已聯絡他並到場拍下照片。黃續指，指辦事處至今已啟用近半年，首次遭淋黑油，對事件感到遺憾，望警方盡快緝兇，又認為潑油並非個別事件，與近日民主派人士被騷擾跟蹤等行為或有關，指他們進行社區服務時亦被疑人跟蹤，直言「今次係噴油，下次係咩？」

根據閉路電視片段可見，事發時為凌晨4時20分，一名戴鴨舌帽﹑身穿黑色衣物﹑手持罐裝噴漆的男子，走到辦事處門外首先將閉路電視噴黑，數秒後再到門簾噴上粗口字句，以及噴污門牌，整個過程僅用30秒。

閉路電視影像