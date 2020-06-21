五旬港人夫婦台東民宿燒炭亡　入境處：已聯繫家屬提供協助

周六（21日）一對五旬港人夫婦於台東卑南鄉民宿燒炭身亡，並留下遺書指在台灣輕生造生困擾感到抱歉。入境處回覆《香港01》時表示，目前已與死者家屬取得聯繫，並會提供適切協助。

一對五旬港人夫婦於台東卑南鄉民宿燒炭身亡，並留下遺書指在台灣輕生造生困擾感到抱歉。（聯合新聞網）

入境處表示得悉事件後，已與位於台灣的香港經濟貿易文化辦事處緊密溝通了解事件，並已與當事人家屬取得聯繫，將會按家屬意願提供適切協助。

根據台媒報導，昨日（20日）台東縣卑南鄉一個民宿位置，一對年約50歲的港人夫婦於民宿露營車內燒炭自殺，民宿東主早上欲送早餐時無人應門，察覺異常遂報警求助，及後發現兩人陳屍車內，現場留下遺書。據了解，該對夫婦在遺書中指，在港沒有親人，對於在台灣輕生造成困擾感到抱歉，又指如器官適用可捐出。民宿主人則表示，雖對事件感到遺憾，但亦擔心影響生意，將會銷毀露營車。

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