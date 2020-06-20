香港夫婦台灣旅遊燒炭自殺亡　留遺書向民宿老闆道歉　願捐出器官

在台灣，台東縣卑南鄉一處民宿周六（20日）驚傳一對男女陳屍房內，警方從護照查出兩名死者來自香港，已排除他殺嫌疑，屋內有燃燒過的木炭，應為燒炭輕生，但真正死因要進一步調查。

台東縣卑南鄉一間民宿傳出一對香港籍男女疑燒炭輕生，警方初步排除他殺。（聯合新聞網）

綜合台媒報道，民宿位處農園，地點偏僻難尋。周六上午，民宿人員查覺有異，推開房門後見男子已無呼吸心跳狀態。警方表示，二人年齡約50歲，房門及窗戶未被破壞，沒有打鬥痕跡，現場留有燒過的木炭及一封疑似遺書的書信。救護人員抵達時，經檢查研判後二人已死亡多時。

報道指，這對夫婦多次到台灣旅遊，在遺書中表示，因為香港沒有親人，很抱歉在台灣輕生，造成民宿主人和台灣困擾，如果器官可用願意捐出。

據悉，陳屍地點並非屋內，而是戶外的露營車。民宿老闆指，發生這樣的事，雖然為死者遺憾，但已準備銷毀露營車，也擔心生意受影響，「天地茫茫，為何挑上我這家？」民宿老闆還表示，曾與這對夫婦聊天，對方提到是為了躲避新冠肺炎疫情，所以來台灣騎車環島旅行。

（中央社／ETtoday新聞雲／自由時報）

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