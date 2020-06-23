德貞女子中學欺凌案　揭女生連續2日被襲摑28巴　警再拘4名同窗

德貞女子中學13歲女生遭欺凌案，再多4名同窗被捕，至今警方共拘捕6人。消息稱，除網上瘋傳上周二（16日）的沙桶蓋打頭欺凌片段外，警方再揭發受害女生於前一日（15日），在同一地點長沙灣海麗商場內，遭多人連摑28巴。最新落網的4名女同學，均涉於當日施襲，全部只有13至14歲。警方不排除再有更多人被捕。

警方表示，經進一步調查後，發現6月15日下午，受害的姓李（13歲）女生，在長沙灣海麗商場內，曾被人用手襲擊。就此宗案件，警方昨晚（22日）在深水埗區，拘捕4名（13至14歲）同校女同學，她們均涉「普通襲擊」，已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

受害女生遭連摑28巴

據了解，15號當日的欺凌事件，亦被人用手機拍成多條短片。當時李女在海麗商場的後樓梯，遭多名女同學逼向牆角，先後被眾人連環掌摑合共28巴，巴巴作響；有人更向李女叉頸、毆腹、頭撼牆壁，並要求李女鞠躬道歉。李女被摑至雙頰通紅，不敢反抗。

至於近日在網上瘋傳的欺凌片段，則發生於6月16日，當時身穿印有「TCGSS」校服的受害女生，同樣身處海麗商場的後樓梯，遭2名女同學用消防滅火沙桶蓋打頭及手臂，有人更聲言要受害人食沙，其父於上周六（20日）報案。警方於前日（21日）拘捕涉案2名女同學（同12歲），即至今合共有6人被捕。

德貞女子中學早前回覆《香港01》查詢時指，校方已成立危機處理小組跟進，並對欺凌事件深感遺憾，正忙於跟進有關事宜；由於事件已交由警方處理，且涉及當事人資料，校方不便回應。