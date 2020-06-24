【馬鞍山火人】事發至今逾半年　警方懸紅40萬元緝兇

去年11月11日「三罷」發起期間，馬鞍山發生火燒人事件。警方當時指出，案中一名57歲男子嚴重受傷。當日下午約12時55分，警方接獲途人報案，指該名57歲男子在鞍駿街一條行人天橋與他人爭執，其後一名涉案人，向該名男子淋潑懷疑易燃液體並點火後逃去。該名男子身體多處燒傷，被送往威爾斯親王醫院留醫，情況一度危殆。案件列作「企圖謀殺」案。

任何公眾人士如有關於此案的消息，或知悉兇徒的身分或其下落，請盡速與警方聯絡。現警方提供港幣肆拾萬圓賞格。任何公眾人士如在懸賞通告有效期內報訊，使兇徒落網並遭受滿意檢控，可全數獲得或按比例分配賞格。通告內的「滿意檢控」應理解為，被捕者須要在香港特別行政區的裁判法院、區域法院或高等法院原訟法庭就所處理之案件作出答辯。

檔案編號 : CCB RN 19002410

懸賞通告 : 2020年第2號

通告終止日期 : 2021-06-08