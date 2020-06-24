逃犯條例│去年9月元朗2男子被「私了」　50歲婦涉摺凳傷人今被捕

去年反修例示威熱烈，9月21至22日凌晨元朗發生多宗「私了」事件，事隔9個月，警方今早（24日）以市嫌傷人拘捕1名50歲女子。 警方商業罪案調查科總督察陳國偉表示，事發去年9月22日凌晨，被捕女子在大馬路近康樂路一帶與2名男子發生爭執，其間她與20多名涉案人士先後毆打及以硬物襲擊2名男子，令對方身體多處嚴重受傷送院。消息稱，涉案婦人疑以摺凳擊傷他人。

被捕的50歲姓李女子，涉嫌傷人被扣查。陳國偉說，李婦8次以拳頭襲擊受害人背部，並以1米乘0.5米長方形硬物擊向受害人頭部。消息指，李婦報稱是自僱人士。

據了解，案發於大馬路中國銀行對開行人路，當時1名男子被多人以硬物不斷襲擊，頭破血流，李婦疑以摺凳揮向男子頭部。

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陳國偉指，去年9月21日至22日凌晨，在元朗發生多宗違法行為，案件交由商業罪案調查科跟進調查。由於涉案人多達20多人，警方需需檢視在場閉路電視及網上片段，調查需時。警方重申，無論案件歷時至今多久，調查需要多少時間，只要證據足夠，警方仍會竭力追查到底。

去年9月21日，屯門公園衛生關注組再度發起「光復屯門公園」遊行，大會晚上指出席合法遊行人數逾3萬人。示威者在入夜後轉戰元朗，先在商場唱歌紀念元朗7.21元朗事件２個月，及後在多處堵路縱火，防暴隊進駐大馬路驅散拉人。至深夜時份，示威者在街頭涉對數名持不同政見挑釁者「私了」，將對方打至頭破血流。