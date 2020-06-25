和你Shop｜警元朗YOHO拘14人涉非法集結　12歲網媒記者被帶署

有網民今日端午節（25日）於元朗YOHO商場發起「端午節和你shop」活動，下午開始有示威者於商場內聚集，其間高叫口號，大批速龍小隊及防暴警員兩度進入商場，拉起封鎖線並截查多人，最少12人被鎖上索帶帶走，一名未成年網媒記者被帶返警署。至晚上7時許，便衣警員於商場突然制服兩名男子並帶走，其間施放胡椒噴霧，區議員何啟明及林進雙眼「中椒」。 警方指今午有示威者有商場內非法集結，警方進入商場內拘捕及驅散示威者。警方於行動中拘捕9男5女，年齡介乎14至55歲，涉嫌非法集結，12歲男童則被帶返警署後由家長接走。

網民發起「端午節和你shop」活動，數十人於商場聚集。（鄧栢良攝）

警員進入商場截查多人，其後將最少12人鎖上索帶帶走，一名12歲網媒男記者同被帶返警署。（鄧栢良攝）

數十人今午1時半於元朗YOHO商場中庭及欄杆等位置聚集，有人高叫口號及高舉標語，及後又於商場內遊走。大批防暴警員及速龍小隊人員分別於下午2時許及3時許進入商場，其中第二度入商場時多名防暴警員衝上2樓，並且截查多名人士包括青少年，最少12人其後手被鎖上索帶拘捕，包括西貢區議員何偉航男助理，另外一名網媒《香城日報》男記者被帶返警署。現場消息指，該名記者未成年，在場警察公共關係科人員表示，將會聯絡被捕少年家長。有律師到元朗警署協助被捕人士落口供，另外區議員亦到場跟進了解，元朗區議員伍健偉表示有被捕人家屬已到警署了解。現場消息指，被捕人士當中數人為未成年。

警方指今午約2時，有人在商場內聚集及叫口號，警方派員到場驅散及截停搜查。行動中拘捕9男5女涉嫌非法集結，年齡介乎14至55歲，另外一名12歲男童被帶返警署，警方聯絡其家長將男童接走。行動中警方未有就《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》發出定額罰款通知書。

另外一名55歲男子在商場內涉嫌因拍照問題與一名54歲女子爭執，他其後懷疑以手襲擊該名女子，警方將男子拘捕。案件暫列普通襲擊，交由元朗警區刑事調查隊第4隊跟進。

晚上約7時，便衣警員帶走兩名青年，有在場人上前理論，便衣警員隨即突施放胡椒噴霧，其後防暴警員到場增援。（余睿菁攝）

至晚上7時許，便衣警員於商場突然制服兩名男子並帶走，有在場人上前理論，便衣警員隨即施放胡椒噴霧，其後防暴警員到場增援。1名中年婦「中椒」不滿警方「行過都唔畀」，並指他們無出示委任證。民協副主席、深水埗區議員何啟明及元朗區議員林進亦被噴中。