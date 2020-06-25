和你Shop｜示威者元朗Yoho聚集　近百速龍防暴入商場　拘捕14人

今日（25日）端午節，有網民發起名為「元朗Yoho端午節和你shop」的集會，並號召示威者下午1時半到YOHO MALL中庭集合，其間有人高叫口號。至下午2時25分左右，大約50名速龍小隊、防暴警員進入商場，並且架起橙色封鎖線，商場內多間店舖立即落閘。 約半小時後，近100名防暴警員再次進入商場，他們手持懷疑胡椒球槍及盾牌，於商場中庭及1樓位置截查多名人士。有市民指與兒子離開玩具店時，有防暴警員推撞他們兩人，亦有1名老婦哭稱，她與孫子到商場用膳時，其孫子被多名便衣警員帶到一旁搜身截查。下午3時許，警方拘捕最少12人，並將他們雙手以索帶反綁或上手扣帶走，同時，警方帶走1名12歲網媒記者。警方晚上再拘捕兩名男子，今日YOHO MALL合共14人被捕。

晚上約7時，便衣警員帶走兩名青年，有在場人上前理論，便衣警員隨即突施放胡椒噴霧，其後防暴警員到場增援。（余睿菁攝）

【2152】警方表示，截至晚上8時半，警方於行動中拘捕9男5女，年齡介乎14至55歲，涉嫌非法集結。

【2020】警方表示，警方留意到有人於網上號召市民今日下午在元朗朗日路一商場進行公眾活動。下午約2時，有人在該商場內聚集及叫口號。警方遂派員到場，並展開驅散及截停搜查。行動中，警方拘捕7男5女，年齡介乎14至55歲，涉嫌「非法集結」。其間，警方未有就《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》發出定額罰款通知書。

另外，1名55歲男子在商場內涉嫌因拍照問題，與1名54歲女子爭執，他其後懷疑以手襲擊該名女子。警方拘捕該名男子，案件暫列普通襲擊，交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進。

【2013】一人「中椒」不適送院。

【1901】便衣警員突然帶走兩名青年，有在場人上前理論，便衣警員隨即施放胡椒噴霧，其後防暴警員到場增援。1名中年婦「中椒」不滿警方「行過都唔畀」，並指他們無出示委任證。民協副主席、深水埗區議員何啟明雙眼「中椒」，難以張開。現場消息指，兩名青年近日經常在活動現場出現，其中一人持美國隊長盾牌。

+ 8 + 7 + 6

下午約3時15分，大約100名速龍小隊、防暴警員進入商場，並且架起橙色封鎖線，商場內多間店舖立即落閘。（鄧栢良攝)

【1745】涉事中年男子被警員帶走，相信被帶往警署調查。防暴警員離開商場，現場回復平靜。

【1723】商場內有政見不同人士爭執，1名中年女子聲稱被1名中年男子非禮。1批防暴警員再次衝入商場美心酒樓位置了解事件並詢問在場記者有否拍攝到非禮過程。

【1607】警方解封並撤離解封Yoho Mall。

【1545】最少12人被警方拘捕，雙手被索帶反綁或上手扣帶走。此外，1名網媒《香城日報》記者被帶走，他雙手無被綁起，現場消息指，該名記者未成年，警方將聯絡其家長。

【1537】有數名消防員接報到場，據知為處理商場消防警鐘情況。

【1528】現場可見，商場2樓位置有10多人被截查，防暴警員及「速龍」手持懷疑胡椒球槍，在高處視察地下情況。

【1526】商場內響起警鐘，場內至少100名防暴警員在場戒備，包括警方傳媒聯絡隊人員。

【1522】近半百名防暴警員再次進入商場，於場內多個地方架起封鎖線，其間警員截查多名人士，包括青少年。

【1520】1名男子表示，他與兒子步出商場玩具店，其間多名警員衝向他及年幼兒子，該名爸爸指警員未理因由衝向他們。

【1519】多名防暴警員衝上商場2樓，並且截停多名人士。一名老婦在場哭訴指，剛才被截查的青年為她的孫子。

【1517】一名青年被3名便衣警員截查，其間他被要求將所有物品放在地面。青年疑似同行的女親友指，她與青年到商場用膳，現場多名市民包圍警員，要求他們將青年放行。

【1514】再有懷疑便衣警員在商場內巡視，其間有示威者追罵他們。

【1508】商場內有數名男子被示威者指罵，有人直斥他們為便衣警員，有示威者高叫「阿Sir」，該數名男子未有理會並離去。

【1507】10多名示威者於商場內遊走，其間他們高叫口號，商場內有多用市民途經，而早前落閘的商戶亦已重新開門。

【1457】有示威者再次呼籲在場人士離開中庭，轉至於商場內遊走，其間多名示威者尾隨及高叫口號。

【1450】示威者再次返回商場，並於商場中庭聚集及高叫口號。

【1432】速龍小隊及防暴警員離去，商場內仍有不少市民，包括一家大細。

【1430】現場可見數名速龍小隊的警員進入商場，其間他們手持懷疑雷明槍。商場內亦有不少市民在場，早前聚集的示威者亦已散去。

【1425】大約50名防暴警員及「速龍」進入商場，並且架起橙色封鎖線，商場內多間店舖立即落閘。

【1358】示威者離開中庭，轉至遊走商場高叫口號，其間多名身穿黑衫的示威者尾隨。

【1345】現場可見，10多名示威者於商場樓層位置高叫口號。

【1340】1名身穿黑衫的男示威者，站在商場中庭位置，他高叫「光復香港時代革命」及「五大訴求缺一不可」等口號。