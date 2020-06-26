會計師溺斃｜熱愛水上活動　年初學自由潛水　家人望還原意外經過

36歲會計師李偉麟昨晚（25日）與友人於九龍仔游泳池主池練習自由潛水，李閉氣潛到3.7米水深，其間在池底暈倒，不幸遇溺身亡。死者母親李太透露，兒子熱愛水上活動，擁有豐富水肺潛水經驗，今年初始學「自由潛水」，事發時正練習，惟突然暈倒。消息指，在場救生員協助將事主救起，其後即時進行心肺復甦及以AED機為事主急救。李太希望翻查泳池內CCTV，了解兒子發生意外經過。

據了解，36歲死者李偉麟任職會計師，與母親及弟弟同住，屬家中經濟支柱。死者母親李太透露，兒子昨晚與友人練習自由潛水，事發時各自練習，其間兒子於池底暈倒，友人馬上呼叫救生員協助拯救。消息指，事主被發現遇溺後，在場救生員協助將事主救起，其後即時進行心肺復甦及以AED機（自動體外心臟電擊去顫器）為事主急救。

李太透露，兒子熱愛水上活動，擁有豐富水肺潛水經驗，有開放水域及進階開放水域潛水員資格，亦擁有救援潛水員資格。他今年初開始學「自由潛水」， 事發時未有戴上任何裝備。李太指，現時兒子確實死因有待死因裁判庭審訊，目前她希望翻查泳池內閉路電視，了解兒子出事經過。

潛水歷險會課程總監區紹堅表示，自由潛水挑戰個人的潛水深度及閉氣時間，所需要的游泳技術及心肺功能，較水肺潛水高。區紹堅指，不排除死者因腦部突然缺氧暈倒，無人發現失救致死。

昨晚（25日）36歲的會計師李偉麟與友人於九龍仔主池練習自由潛水，李偉麟閉氣潛到3.7米水深，其間暈倒池底，不幸遇溺身亡。消息指，在場救生員協助將事主救起，其後即時進行心肺復甦及以AED機為事主急救。（資料圖片）

康文署回覆查詢表示，九龍仔游泳池主池水深由1.2米至3.7米，意外發生在主池水深3.7米位置，仍在調查意外原因 。康文署指，因應疫情，九龍仔游泳池現時只開放主池，而主池須有最少6名救生員當值，昨晚事發時有10名救生員當值。康文署強調，在安排救生員人手時，一直以泳客安全為首要考慮，並已制訂指引提醒有關執行救生和管理游泳池工作時須注意的事項，及不時檢視游池設施及人手，以確保泳客安全。