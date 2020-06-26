會計師九龍仔泳池疑練閉氣潛水溺斃　專家：勿獨自練習潛水

昨晚（25日）九龍仔游泳池一名姓李男子與友人於九龍仔主池游泳，其間懷疑練習徒手潛水，獨自潛至3.7米水深，惟突然昏迷池底，約數分鐘後友人始發現將他救起，惜返魂乏術。據康文署資料顯示，九龍仔游泳池擁有全港最深主池，可達3.7米。有九龍仔游泳池泳客表示，不時看到有人於池底練習閉氣，部分人有潛水面鏡等裝備，相信泳池的深度吸引潛水員前來練習。潛水歷險會課程總監區紹堅指，不排除事主因練習閉氣，導致腦部突然缺氧暈倒，失救而死。他呼籲潛水員切勿獨自訓練潛水，亦勿輕視以為泳池很安全，「暈咗無人理就會失救」。

泳客不時目睹有人練習閉氣潛水

據了解，36歲死者李偉麟任職會計師，擁有潛水牌，事發時，他於約3.7米深的主池練習潛水，惟約5分鐘後仍未上水面，友人始驚覺他昏迷池底，將他救起送院。消息指，事主被發現遇溺後，在場救生員協助將事主救起，其後即時進行心肺復甦及以AED機（自動體外心臟電擊去顫器）為事主急救。

據康文署資料顯示，本港只有3個水深超過2米的主池，而九龍仔游泳池擁有全港最深主池，可達3.7米，其次為九龍公園游泳池主池，水深2.5米。有泳客表示，週末不時有一大批人練習潛水，但未有為意對方有否準備潛水裝備。他強調主池內救生員足夠，估計對方可能因體力不支出事。泳客梁先生亦表示，曾目擊數名泳客練習閉氣，部分人有潛水面鏡、潛水工具等裝備，相信泳池深度吸引泳客前來練習潛水。

專家：自由潛水對心肺功能要求高

潛水歷險會課程總監區紹堅表示，潛水分別有水肺潛水及自由潛水，當中水肺潛水員不用訓練閉氣，有氣樽提供空氣，但由於價錢較貴沒有那麼普及，近年坊間返璞歸真，流行徒手潛水。

區紹堅指，自由潛水設備相對簡單，只需潛水鏡、呼吸管及蛙鞋，但對於水性、游泳技術及心肺功能的要求亦較高，強調「全部都要好，缺一不可。」區紹堅指，自由潛水挑戰個人的潛水深度及閉氣時間，「越長氣可潛深點」，因此需要訓練閉氣時間。他指若練習靜態閉氣，一般需要閉氣長約至少1分半鐘，「若在泳池郁動又要多點氣。」潛水員亦會訓練「特深呼吸」，「連續吸好大啖空氣，令肺部充滿空氣，大腦會以為吸多咗氧。」區紹堅指，此做法相對危險性較高，不排除死者因「死忍爛忍」，腦部突然缺氧暈倒，無人發現失救致死。

區紹堅呼籲，潛水員切勿獨自練習潛水，若潛水員突然休克，救生員未能即時留意，同伴亦可急救。他又強調潛水員勿輕視以為泳池、浴缸等練習閉氣很安全，「暈咗無人理就會失救」，他建議潛水員參加潛水訓練班，學習呼吸方式及緊急情況處理方法。

救生員：泳客潛底後靜止，難即時發現遇溺

政府拯溺員總工會主席鄧子安表示，一般如果練習閉氣潛水，泳客潛到池底後呈靜止狀態，若遇溺時救生員難以即時發現，加上泳客如當時肺部已呼清氧氣，突然昏迷亦不會即時浮上水面。鄧不主張泳客於泳池練習閉氣潛水，或應由教練陪同，因為若長時間練習閉氣潛水，有機會令大腦誤以為身體仍有足夠氧氣，令泳客於未意識到需要換氣前，便會突然暈倒遇溺。