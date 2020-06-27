警釣魚翁搗破非法入境者藏身點　檢60萬元沉香木、砍樹工具

近月將軍澳警區的爆竊案有上升趨勢，警方加強巡邏以打擊鄉村爆竊案。昨日警員在相思灣路前往釣魚翁的密林間發現一個賊人藏身地點，相信為非法入境者砍伐沉香木的臨時藏身地點，檢獲8公斤沉香木，市值約60多萬元，暫時未有人被捕。

將軍澳警區特遣隊主管劉嘉城高級督察稱，近日將軍澳警區的爆竊案有上升趨勢。將軍澳警區聯同西貢警區人員，一連數日舉行反爆竊行動，透過軍裝警員以高姿態巡邏及便衣警員在村內埋伏，以打擊鄉村爆竊。昨日飛行服務隊派出直昇機於高空搜索，協助警員尋找賊人蹤影或藏身地點。

於昨日（27日）下午4時許，清水灣路近相思灣路前往釣魚翁山邊位置，找到疑似賊人藏身地方，隨即調派軍裝警員到場搜捕。至傍晚時份，警方在密林找到一個相信是非法入境者砍伐沉香木的臨時藏身地點，面積約6米乘10米，有2個用白色膠枱布搭成的臨時帳篷、2套衣物、2套煮食用具、白米、洋蔥及即食麵，亦有賊人非法砍伐的沉香及工具。

行動中檢獲8公斤沉香木，市值約60多萬元，警方已檢走有關沉香木作進一步化驗。（黃偉民攝）

懷疑與另一宗砍伐沉香案有關 暫未有人被捕

警方指，該臨時藏身地點內空無一人，特遣隊警員在附近通宵埋伏，惟賊人未有返回藏身處。今日（27日）上午10時許，特遣隊警員、將軍澳刑事偵緝人員、傳媒聯絡隊及漁護署人員到現場搜證，檢獲8公斤沉香木，市值約60多萬元，警方已檢走有關沉香木作進一步化驗。

藏身地點內有多個已用完的石油氣罐、即食麵包裝，因此警方相信上址已運作一段時間，案件列作證物發現。經初步調查後，警方認為此案與今年6月16日，相思灣路附近有人砍伐價值約4萬元的沉香木有關，案件交由將軍澳警區刑事調查人員跟進，暫未有人被捕。

劉嘉城呼籲行山人士及村民，一旦遇上可疑人士，應立即報警求助，亦提醒村民鎖好門窗，不要將大量金錢及貴重物品放在家。另外，希望村民於公眾地方裝設閉路電視及警報器。由於閉路電視可以拍下可疑人的衣着及其乘搭的交通工具，有效幫助警方拘捕行動。