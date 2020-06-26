西貢單月現9宗爆竊案　井欄樹1男企圖爆竊被捕　警籲村民提高警覺

今日（26日）下午，警方於將軍澳井欄樹進行反爆竊行動報告。周二（23日）晚上警方接獲井欄樹村民通報，1名男子涉嫌企圖爆竊村屋，警員到場將他拘捕。警方指，今年6月西貢區已有9宗村屋爆竊案件及4宗可疑人出沒案，數字令人擔憂。早前警方於區內高調巡邏，包括出動機動部隊、飛行服務隊及警犬作支援，警方呼籲村民鎖好門窗、於公眾地方裝設閉路電視及警報器。對於今次警方於西貢區加強巡邏，行動是否與警務處助理警務處長陶輝（Rupert Dover）居於西貢有關聯？將軍澳警區(行動)總督察陳耿表示，警方的行動一視同仁，並否認與陶輝住處保安有關聯。

將軍澳警區(行動)總督察陳耿表示，今年6月西貢村屋的爆竊案有急速上升趨勢，今個月區內已有9宗爆竊案件及4宗可疑人出沒案。（蔡正邦攝）

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將軍澳警區(行動)總督察陳耿表示，今年6月23日晚上，警方接獲將軍澳井欄樹村的村民報案指，1名可疑男子於村內出沒，警員到場截獲他，並以涉嫌「企圖爆竊」罪拘捕該名57歲男子，並在他身上搜出螺絲批、電筒等物品。該男子被控企圖爆竊，今早（26日）已於觀塘裁判法院提堂。

陳耿指，今年6月西貢村屋的爆竊案有急速上升趨勢，今個月區內已有9宗爆竊案件及4宗可疑人出沒案。陳指去年全年約40宗爆竊案，他稱近月數字反映附近治安問題，並稱事態嚴重。有見及此，近期警方於區內大舉巡邏，包括區內多個爆竊及可疑人出沒地點，行動更有機動部隊、飛行服務隊及警犬作支援。「有飛行服務隊在高空作出巡邏，於高點位置作出觀察，一旦發現可疑人，再由地面人員作出行動。」

警方亦提醒村民鎖好門窗，不要將大量金錢及貴重物品放在家，希望村民於公眾地方裝設閉路電視及警報器。由於閉路電視可以拍下可疑人的衣着及其乘搭的交通工具，有效幫助警方拘捕行動。陳指，早前警方更與村民代表設立通訊群組，渠道讓村民通報可疑人，他更呼籲村民用地政處MyMapHK手機應用程式，得以準確報告實時地址，讓警員可以迅速抵達現場。