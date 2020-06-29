元朗亞玉冰室東主一家三口遇襲　遭人扯落車圍毆

元朗發生襲擊傷人案，導致一家三口受傷。28日深夜11時許，報案中心接獲1名男子報案，指他與妻子及兒子，在元朗西裕街街頭遇襲。救護員接報後迅至現場，發現3名傷者，立即為他們治理，初步得悉，他們收檔後取車返家，上車時卻被人扯落車圍毆。他們分別手、腳、眼部受傷，所幸送院時清醒。3男1女涉案疑人，事後乘的士逃去。警方搜查無果，未有人被捕。

黎妻除眼外，手亦受傷。

警方接報後到場調查，並在附近一帶搜索，暫未發現行兇者。3名傷者由救護車送院治理，送院時清醒。據了解，傷者為元朗一間「黃店」食肆的東主及妻兒，而遇襲地點正好是該食店門外。此外消息稱，涉嫌襲擊的4人，分別是3男1女，得手後乘坐的士離開現場。

元朗區議員張秀賢較早時在facebook指出，遇襲的為「亞玉冰室」的東主夫婦，他到醫院探望傷者後，於29日凌晨零時更新情況。他在facebook帖文中指出，受傷東主憶述，他們於上車後，被3男1女企圖拉開車門襲擊，糾纏間，東主的左臉、左頸被抓傷，衫亦被扯爛；其妻則右眼及左手手肘受傷，又指現時正在驗傷，稍後會錄取口供。張亦有提及，涉案的4名男女，事後乘的士逃去，呼籲如有閉路電視等拍攝到當時情況的影片，可聯絡他。

警方表示，於28日11時12分接獲報案。案件列作「襲擊導致他人身體實際傷害」，涉案疑人為3男1女，暫未有人被捕。

東主黎先生在醫院治理後接受訪問。他稱，事發約晚上11時，當時收檔後，與妻兒上私家車打算返家。惟當他關車門時卻未能關上，竟發現被人「頂住幢門」，隨即有人拉開車門，及將他們扯落車圍毆。他憶述，應該有3名男子出手打，1名女子則負責截的士，當他們得手後，即登上的士逃逸。黎先生續指，前日舖頭已無端被人貼大字報，稱其「欠債」，而大字報上留有電話。他致電該號碼後，發現對方亦是被人整蠱。他估計今次遇襲事件，或涉及政治取向。

警方指，於28日晚上11時12分接報，現場為元朗西裕街13號。案中有2名傷者，為兩夫婦。男傷者姓黎，46歲，面、手及腳傷；44歲妻子則眼及手受傷。據報，黎與妻子及兒子，於上址被3男1女以手襲擊，原因不明。4名涉案疑人其後登上一輛的士逃去。警員接報到場經初步調查，案件列「襲擊致造成實際身體傷害」，交由元朗警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。2名傷者清醒送往博愛醫院治理。