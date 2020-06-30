5.24遊行｜律師陳子遷銅鑼灣遭「私了」　警拘6人包括學生涉傷人

全國人大常委會今早（30日）全數通過港區《國家安全法》草案，《國安法》納入議程，本港引起爭議，上月24日網上號召「反惡法大遊行」，其間律師陳子遷於銅鑼灣與示威者爭執，其間遭人「私了」，頭部受傷浴血。警方拘捕6名男子涉嫌傷人及非法集結，年齡介乎15至32歲，報稱為學生、送貨員及無業人士。

警方毒品調查科警司鄒旺忠表示，上月24日網上有人號召進行「反國歌法、港區國安法遊行」，中午大批違法人士於警方無發出不反對通知書的情況下於銅鑼灣一帶聚集，有暴力人士堵路及破壞附近商店，鄒指一名律師不忿違法人士行為出言阻止，被「暴徒」圍堵及襲擊，受害人逃跑但被最少20人於禮頓道不同地點，向他施以拳打腳踢及以鐵枝、雨傘及硬物攻擊。

被捕人士最細15歲 報稱學生、送貨員

鄒旺忠稱「暴徒」喪心病狂、毫無人性，即使受害人已被打至遍體鱗傷仍繼續追打，又指有支持人士打開雨傘試圖掩護「暴徒」，受害人頭部及身體各處出現裂傷，需要縫20多針。警方毒品調查科接手調查後，包括調查閉路電視片段等，鎖定6人並於今日展開拘捕，以涉嫌傷人及非法集結拘捕6名介乎15至32歲男子，報稱為學生、送貨員及無業人士。鄒旺忠指被捕人士部分人本來相識，調查相信他們直接參與襲擊行為。

警方又檢獲犯案時服飾，伸縮棍及防護裝備，被捕人士正被扣查。鄒指過去一年社會上有人試圖美化違反行為，削弱市民守法意識，尤其對年輕人做成不良影響。鄒又稱警方要將犯法人士繩之於法，更要譴責鼓吹暴力，縱容、掩護及美化暴力行為的人。

警方毒品調查科警司鄒旺忠交代案情。（王譯揚攝）

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事發上月24日，網民於發起港島區「反惡法大遊行」，其間發生衝突。下午約3時，銅鑼灣禮頓道近保良局位置，律師陳子遷與黑衣人爭執，其後被對方以腳及雨傘毆打，頭破血流，其後送院治理。陳子遷被圍毆片段於網上流傳，他事後接受訪問時稱，當時說了一句「你哋呢班黑暴唔好走，差人會拉晒你哋」，其後被襲擊。