港版國安法｜周日示威現場被「私了」　律師陳子遷：真係以為會死

「港版國安法」通過在即，星期日（24日）市民發起「反惡法大遊行」，期間律師陳子遷在銅鑼灣與示威者爭執後被「私了」，打至臉部披血。 陳子遷接受《中通社》訪問時稱，他當時「差啲命都無」。

對示威者說：差人會拉晒你地 之後被打

「港版國安法」引發示威衝突，律師陳子遷24日在銅鑼灣禮頓道近保良局位置疑被黑衣人「私了」，上衣被撕破，臉部披血。陳子遷在訪問中憶述經過，稱當時他說了一句「你哋呢班黑暴唔好走，差人會拉晒你哋」，之後就被打，「差啲命都無」。

他指黑衣人主要是打他的頭和後腦，「聽到砰砰聲，用鐵板打我」，形容自己那一刻「極度恐懼」，又想起家人，「覺得我對不起他們，我有老婆和仔女」，覺得很不開心。

稱示威者被收買 覺得香港很可悲

他表示，示威者攻擊時有分工，「有人負責打你，有人負責開傘，有人唔畀你走」，「很兇殘，無咗理智」，又指示威者多是年輕人，認為他們思想未成熟，被人教唆。

陳子遷又認為現在香港人已經變質，指現在香港年輕人失去理智，但年輕人是香港的未來，所以覺得香港很可悲。

他贊成訂立「港版國安法」，「因為現在這班已不是藍黃之分，而是暴亂、分裂國家」，他希望立法之後，香港可以回復平靜，讓香港可以發揮到國際金融中心的地位。