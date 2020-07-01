港版國安法｜警方紅隧西隧設路障　截查多部私家車

《港區國安法》於昨晚（30日）晚上11時刊憲並即時生效，條文明確規定四類犯罪的具體構成和相應的刑事責任，有網民號召今日（1日）於港島區遊行，警方於今日中午在多區設置路障截查車輛，至下午一時半紅隧往港島方向僅開放三條行車線，而西隧往港島方向亦有警員截查駛經私家車。

紅隧西隧港島入口設路障

警方今午於紅隧進行道路管制，紅隧往港島方向﹑近收費亭位置，剩三條行車線開放，其中一條為巴士線，另外警方亦在上址設置路障檢查每輛車，懷疑可疑車輛則會被截停檢查。另外西隧往港島入口方向，有多名警員封鎖上址行車線，其間有警員截查駛經的私家車。

另外，今早中聯辦外亦有多名防暴警員，水炮車、銳武裝甲車亦在上址戒備。

警將嚴厲執法 銅鑼灣首現紫旗

《港區國安法》於昨日（6月30日）晚上11時起刊憲生效，條文明確規定分裂國家罪、顛覆國家政權罪、恐怖活動罪、勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任。消息指，警方現時會就公眾集會、遊行的情況執行《港區國安法》，包括在上述活動中舞旗或橫額、叫口號及組織者演講，如果行為有煽動或教唆、分裂國家或顛覆國家政權等目的或意圖，例如揮舞的旗幟及橫額，涉及港獨、香港藍白旗、「香港獨立、唯一出路」、「香港人建國」、「香港獨立、民族自強」等圖案、字眼，即屬違法。

另外，今午約1時17分，警方於銅鑼灣首次展現「紫旗」，該幅旗分別以中文及英文列明內容，內文提及：「這是警方發出的警告。你們現在展示旗幟或橫額／叫喊口號／或其他行為，有分裂國家或顛覆國家政權等意圖，有可能構成《港區國安法》的罪行，你們可能會被拘捕及刑事檢控。」