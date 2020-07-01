七一遊行｜防暴警遇襲浴血過程曝光　鴨咀帽男持疑似尖器刺向左臂

《港區國安法》實施後首個七一，在民陣申請遊行被警方反對下，仍有大批人士於銅鑼灣一帶聚集及遊行，下午一名防暴警察於天后高士威道近皇仁書院對開，遭多名示威者襲擊，左臂受傷流血，其遇襲過程曝光！ 事發時，該名防暴警正制服一名紅衣男子，旁邊多名示威者上前向警員施襲，企圖將紅衣男拉走；其間一名戴深藍色鴨咀帽、黑口罩的男子上前，隔着欄杆走近警員，手持疑似尖器刺向警員左上臂後方，警員其後倒地，紅衣男則乘亂逃去。警員事後發現手臂受傷淌血。警方譴責暴徒行為，又稱此等野蠻暴力的行為令人髮指，強調將全力展開調查。據了解，受傷男警為東九龍機動部隊警員。

當時警員正將一名紅衣男子制服，其間有示威者企圖將紅衣男拉走。（李澤彤攝）

事發下午4時許，有示威者於近中央圖書館高士威道設防線，警方其後到場驅散，當時一名防暴警正將一名紅衣男子制服，其間多名示威者上前施襲，一名穿啡色背心的男子嘗試將紅衣男拉走，另外有示威者則分別用手及雨傘擊向警員頭部。其後一名戴鴨咀帽男子手持一支疑似黑色柄尖器，刺向警員左上臂後方，警員倒地後紅衣男逃去，後來警員被發現手臂受傷淌血。

警：示威者不斷以利器及雨傘插向警員

警方於Facebook專頁稱，下午約4時警方於銅鑼灣高士威道近興發街進行拘捕行動，一名警員嘗試制服一名疑犯期間，遇到其強烈掙扎及反抗。當時，該名警員四周有多名示威者不斷以利器及雨傘插向他、並向他投擲磚頭等硬物以及拳打他。甚至有示威者公然「搶犯」，伸手拉走該疑犯，疑犯及該批示威者最終逃脫。該名警員左肩膀受傷流血，由同袍協助進行急救治理。

警方表示，嚴厲譴責暴徒嚴重傷害他人身體的行為，又稱此等野蠻暴力的行為令人髮指，將全力展開調查，追捕施襲者絕不手軟。