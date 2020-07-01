七一遊行｜速龍銅鑼灣利舞臺驅散人群　事隔一月鬧市再現催淚煙

今日是回歸23周年記念日。今年，七一遊行首次被禁，而《港區國安法》正式實施，下午1時許，大批人士在銅鑼灣一帶集結，更一度湧出馬路遊行。防暴警察多次拉起封鎖線、施放胡椒噴霧、至今拘捕逾百人，水炮車亦奉命出動發射水炮驅趕群眾。直至下午5時許，銅鑼灣仍有大批人士聚集，有速龍警員在利舞臺對置施放催淚彈。而警方對上一次施放催淚彈已是5月24日，當時用作驅趕反國安法港島大遊行的人群，距今逾一個月，鬧市再現催淚煙。

下午5時18分，有速龍警員在銅鑼灣利舞臺門外，施放手擲式催淚彈，現場煙霧瀰漫。

下午5時，銅鑼灣時代廣場對開位置，有大批人士聚集，期間防暴警員及速龍小隊警員突然出現，上前驅趕及制服多人。速龍小隊衝前期間，亦曾射十多發胡椒球彈。直至下午5時18分，有速龍警員在銅鑼灣利舞臺門外，施放手擲式催淚彈，現場煙霧瀰漫，記者、途人爭相走避。

警方其後在facebook專頁解釋，當時銅鑼灣波斯富街及天后英皇道分別有一間餅店及一間咖啡店被人破壞，多塊玻璃被擊碎。而警方在銅鑼灣波斯富街一度被大批示威者包圍，基於現場情況，警方曾施放催淚煙。

對上一次警方施放催淚彈，是5月24日的港島大遊行。當日有大批示威者在銅鑼灣聚集及湧出馬路遊行，沿途高呼口號及舉起五一手勢。警方當日亦施放催淚彈驅散示威者。