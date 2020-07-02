七一遊行｜24歲男利器刺傷防暴　疑漏夜潛逃英國　國泰航機上被捕

1名微博帳號「水師DDD」、自稱是香港警務人員的男子，於今日凌晨2時左右，用該帳號在微博上發佈帖文，指昨日七一遊行時，刺傷1名防暴警員的疑人，在香港機場的航班上落網。該帖文附有1張相片，可見背景為機場及1架國泰客機，而登機橋上則有數名疑似警務人員的背影。 據了解，該男子疑漏夜潛逃往英國，其間該班航班已在後推狀態，飛機被急召回客運大樓。多名機場特警及警員在登機橋上守候，並將該男押走返警署。警方表示，商業罪案調查科人員經深入調查後，今日（2日）凌晨於機場內拘捕1名24歲姓黃本地男子，涉嫌傷人，被捕男子現正被扣留調查。

機場特警及其他警員在登機橋上等候。

網傳被捕人由警員押離機場時的相片。

該帖文於1小時內已獲得逾3,000個讚好。據了解，該架客機為國泰航空CX251，於7月1日晚上11時55分由香港出發前往倫敦。有指當時客機已經在後推狀態，但飛機被急召回客運大樓。當時有多名「機場特警」及其他軍裝警員在登機橋上守候，待客機開門後即上機將目標人士拖出機艙拘捕。而該航班延誤至7月2日凌晨1時02分重新出發。

警：警員被多名暴徒以手、利器及雨傘等襲擊

警方表示，昨日（1日）下午約4時，警方在銅鑼灣高士威道近興發街進行拘捕行動，1名警員嘗試制服1名疑犯期間，遇到其強烈掙扎及反抗。該名警員被多名暴徒以手、利器及雨傘等襲擊。該名警員左上臂受傷，清醒被送往律敦治醫院，其後轉往東區醫院治理。

商業罪案調查科人員接手調查案件，經深入調查後，今日（2日）凌晨於機場內拘捕1名24歲姓黃本地男子，涉嫌傷人。被捕男子現正被扣留調查。警方提醒市民，根據香港法例第212章《侵害人身罪條例》，傷人屬嚴重罪行，違法者可被判處最高刑罰為終身監禁。

疑似港警在微博發佈此圖，可見數名疑似警務人員在登機橋上。

疑似港警微博帖文。

該帖文原文寫道：