海關偵破39宗非法進口及售賣電子煙案　拘31名男女

香港海關自今年初起採取一連串執法行動，重點打擊非法進口及售賣含第1部毒藥成分的電子煙油產品。截至昨（2日），海關偵破共39宗相關案件，檢獲市值約250萬元懷疑涉案物品，並拘捕31人。

海關檢獲之電子煙產品。（政府新聞處提供）

行動中，海關偵破29宗非法進口及10宗非法售賣含尼古丁或大麻二酚電子煙油產品的案件，並拘捕18男13女，年齡介乎20至52歲，當中包括跨境貨車司機、零售店店主和售貨員等。

海關表示一直致力打擊非法進口及售賣含尼古丁或大麻二酚成分電子煙油產品，會繼續積極運用風險管理及情報主導執法策略，適時開展針對性的執法行動，並與本地及海外執法機關加強情報交流，以加強從源頭堵截經空運貨物、郵遞及快遞渠道走私流入本港的相關電子煙油產品。海關亦會加強部署，透過跟進調查並突擊搜查非法售賣相關電子煙油產品的零售店，全力遏止相關活動。

海關呼籲走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。而任何人在沒有有效進口許可證下進口藥劑產品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁2年。

根據《藥劑業及毒藥條例》，尼古丁及大麻二酚屬第1部毒藥，只可在註冊藥劑師監督下於藥房出售。非法售賣或管有第1部毒藥屬刑事罪行，最高罰則為罰款10萬元及監禁2年。

市民可致電海關24小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑走私或非法售賣另類吸煙產品活動。