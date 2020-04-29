海關聯合行動打擊非法售賣電子煙　拘20人　檢238萬元貨

海關及衞生署接獲舉報指，市面有零售電子煙店非法售賣含尼古丁成份的產品。昨日（28日）兩部門採取聯合行動，在全港多區打擊非法售賣另類吸煙產品的店鋪，拘捕20人，並檢獲5萬件電子煙（含尼古丁）的產品，市價約238萬元。

海關私油及一般調查組指揮官黃惜忻展示檢獲電子煙。（鄧詠中攝）

海關私油及一般調查組指揮官黃惜忻表示，海關及衞生署早前接獲舉報，得悉市面有零售店表面上售賣合法吸食工具及配件，但暗地裏卻出售含尼古丁成份的產品，有部份產品即使無標籤，但實際亦含有尼古丁成份。

昨日（28日）海關與衛生署採取代號「旋風」的聯合行動，在全港多區打擊非法售賣另類吸煙產品的店舖，並出動過百名人員巡查灣仔、觀塘、旺角、深水埗、荃灣及元朗等地，發現有15間實體店涉嫌違規。海關在行動中拘捕20人，年齡介乎20至41歲，當中包括零售店東主及售貨員，以及檢獲5萬件電子煙（含尼古丁）的產品，市價約238萬元，檢獲的煙油將會送往政府化驗所檢驗。

黃惜忻指，檢獲的煙彈每個約30至40元，而吸食工具則介乎200至400元不等，海關人員正調查貨品來源地。黃續指，近年電子煙及加熱煙開始流行，但呼籲市民切勿購買非法吸煙產品，如市民發現有店舖違規，可向海關舉報。

海關在行動中拘捕20人，以及檢獲5萬件電子煙（有尼古丁）的產品，市價約238萬元。（鄧詠中攝）

根據《藥劑業及毒藥條例》，若電子煙含尼古丁成份，會被列為第1部毒藥，只有持牌藥商，包括「持牌批發商」和「獲授權毒藥銷售商」，才可合法管有或銷售，否則屬違法，一經定罪，每項罪行最高可被判罰款10萬港元及監禁兩年。黃惜忻提醒，市民購買相關產品後，即屬管有物品，亦屬違法。