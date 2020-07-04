七旬婦兩墮情緣騙局　與騙徒發展為情侶被求婚　賣家產被呃590萬

七旬婦被騙徒利用感情缺口，兩度被騙取金錢，前後損失590多萬元。今年7月，黃大仙一名70歲婦人報案指，她去年9月接獲騙徒來電指提供低息貸款，其後她墮入建築投資騙案。其間一名六旬騙徒以「花言巧語」向她展開功勢，二人隨後發展成情侶關係，騙徒多次到女事主的住所，以結婚及官司纏身為由向她索取金錢，女事主更變賣家產及向財務公司借款。 該名涉案的六旬男騙徒，前後騙取女事主590萬元後，消聲匿跡，女事主始發現受騙報警。黃大仙警區重案組接手調查，昨晚（3日）拘捕為騙徒租用商廈辦公室的69歲無業男，他承認為了3,000多元的報酬，以其個人名義幫騙徒租用辦公室。至於涉案的騙徒仍然在逃。 據了解，受騙的70歲老婦並非首次「中招」，早於去年初她接獲陌生電話，對方向她展開甜言蜜語攻勢。女事主疑「愛情大過天」向這名陌生戀人匯款數萬元。老婦其後知悉受騙報警，警員曾提醒她小心騙徒。惟數個月後，她再成為另一名騙徒的目標。

騙徒曾經購入鑽石戒指向受害人求婚，從而得到對方的信任。（黃偉民攝）

黃大仙警區刑事總督察莫子威表示，去年1名已退休的70歲女子，於黃大仙采頤花園住所內接獲推廣電話，對方稱可提供低息貸款服務，女事主即時拒絕騙徒。其後騙徒指公司有一個建築投資服務計劃，客人只需投資300萬元，每月便可獲2萬元回報。女事主信以為真，並向貸款公司借150萬元，再轉交予騙徒作投資用途。

雙方發展為情侶 以求婚為名取得信任

至去年9月，騙徒聲稱投資已有回報，並將12萬元轉交予女事主，雙方更發展成情侶關係。莫子威指，騙徒曾經購入鑽石戒指向受害人求婚，從而得到對方的信任。騙徒為了不敗露行蹤，他從未同受害人拍照，甚至所有收易均使用現金。

騙徒的犯案手法嶄新，先以投資騙局作開始，之後再與受害人發展成情侶關係，其間利用受害者心理及感情缺口「埋手」，再而騙取對方金錢。由去年10月至今年1月，騙徒多次到女事主的住所，以結婚及官司纏身為由向她索取金錢。女事主甚至變賣家產，前後損失約590萬元。至今年3月，騙徒已經失去聯絡，女事主至7月向警方求助。

騙徒仍然在逃 相同手法騙另一老翁24萬元

黃大仙警區重案組接手調查，發現騙徒曾經帶女事主到觀塘創紀之城的商業大廈遊說。探員根據線索調查，發現該個商廈單位的短期租客為騙徒的同黨。昨晚（3日）7時許，探員於黃大仙彩虹邨拘捕一名60歲男子，他報稱無業及有案底，他稱早前為了3,000多元的報酬，以其個人名義幫騙徒租用上址商廈單位。

至於涉案的騙徒仍在逃，警方正追緝犯人下落。莫子威稱據警方調查，涉案的騙徒與另一宗騙案有關，該案發生於去年8月，同樣稱可提供低息貸款服務，並騙取一名73歲男子約24萬元。