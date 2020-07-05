【奇幻漂流】兒子漂流逾26小時獲救　母：阿仔靠諗住個女撐落去

七一當日，32歲姓謝男子隨團往北果洲對開潛水失蹤，警方、消防及政府飛行服務隊進行海空搜救，直至翌日下午3時許，傳來了好消息，有船家於七星排約30公里外的弓洲上發現謝男，他只是左手掌輕微擦損。 今日（5日），謝男的母親向《香港01》記者透露，兒子回家後身體虛弱，目前正休養。兒子向她透露，漂流的時候，全靠意志力支撐自己，「諗住個女、諗住屋企人。」在大海漂流了一夜，翌日兒子看到眼前有一座島嶼，於是游上岸，但卻發現是一個荒島，他爬到島上的大石頭頂，揮動雙手求助，幸好有一艘漁船經過發現了他，在船家的幫助下，終平安歸家。

7月1日失蹤的32歲姓謝男子，7月2日於弓洲尋回。

謝男獲救後毋需送院，直接回家，謝母表示，兒子目前仍在休養中，手腳輕微受損，直言「平安就好」。她引述兒子稱，在海上漂流期間，沒有任何糧食、水源可以飲用，更徹夜未眠，「佢話唔知點解唔眼瞓，為咗求存」。兒子曾表示，在海面漂流期間看見一盞燈，誤以為有船家經過，一度以為看見希望，豈料發現只是海面的指示燈。

靠意志力支撐下去

在大海漂流期間，海上不時湧現大浪，謝男憑意志力撐下去，「諗住個女、諗住屋企人」，後來「漂下漂下去咗個島到」，游上荒島後，他爬到島上的大石，後來看見船家經過，逐揮動雙手求救，最終獲救。

記者於Google Map估算由七星排至弓洲，繞過障礙的兩段直線距離約為25公里，有專家則估計兩處相距約30公里。（Google Map截圖）

謝母得知兒子出事後非常擔心，寢食不安，言談間眼泛淚光稱，「有邊個做父母會唔擔心！」，事發當日她更曾租船出海尋找兒子，惟空手而回，幸好兒子最後平安歸家，「依家平安就好」。謝母很感謝救援人員連日進行搜索，及想尋找事發時幫助兒子的船家道謝，但目前未知船家身份，因此無法聯絡。

事後謝母曾查詢當日海面情況，不少人指當時水流較急，不適合落水，惟未知主辦團為何仍安排下船，船上的團友向她表示，「佢係第二個落水，一下就跣底咗，捉唔實潛水繩。」其後他已被漂走，「後面啲人見到就唔敢再落水。」她又澄清兒子事後表示自己攜帶兩個象拔出海，其中一個「大象拔」放在船上的背包，「細象拔」則已攜同出海。「象拔」可用於發生意外時求救。

事後謝母曾查詢當日海面情況，不少人指當時水流較急，不適宜下海，惟未知主辦方為何仍安排下船。（讀者提供圖片）

7月1日下午1時許，警方接獲報案稱，32歲謝男與一行40人前往潛水熱點七星排潛水，他下水後遲遲未有返船，懷疑他失蹤。警方、消防及直升機到場搜救，惟未有發現。直至翌日下午3時許，有人報案稱，於弓洲發現一名男子呼救，警員經初步調查，證實他為謝男，他身體無大礙。