直擊搜索│七星排潛水逾時未上船　男子失蹤　消防蛙人海底搜救

一名男子今日（1日）參與40人潛水團出海，前往潛水熱點七星排潛水。參與者背着可使用30分鐘的氣樽落水，隨後紛紛按時返回，惟男事主近落水一小時仍未現身，無按時上船，團友擔心不已，決定報案。水警、消防及政府飛行服務隊到場搜救，蛙人數小時間多次水底搜索，未有發現，搜救持續進行。

水警、消防及政府飛行服務隊到場搜救，蛙人數小時間多次水底搜索，未有發現，搜救持續進行。（讀者提供圖片）

下午1時許，警方接獲報案，指一名男子參與潛水團，於北果洲東北面對開約5海里潛水，其間未按時返船。水警輪、消防船及政府飛行服務隊直升機陸續接報到場搜救，消防蛙人下水搜索，惟未有發現。

男事主七星排潛水 氣樽可用半小時 一小時仍未上船

失蹤男事主32歲姓謝。據悉，男事主熱愛潛水，今日獨自參加一間潛水公司的七星排潛水團行程，潛水團有40名參加者及5名工作人員，他順利覓得團友照應。一行人今早9時於西貢碼頭出海，至10時45分抵達七星排，惟因水流湍急，他們未有即時落水，及至中午12時，水流停下，開始有人落水，男事主亦於15分鐘後落水。

由於七星排水深，潛水員一支氣樽只能使用30分鐘，上水的參加者表示，水底污濁，要求轉往萬宜水庫東壩潛水，然而，點名時發現男事主不在場，及至下午1時許仍未上船，團友決定報警。救援人員到時搜救，潛水團逗留至下午5時15分獲准離開。

+ 4 + 3 + 2

七星排水深逾10米



潛水歷險會創辦人區紹堅稱，七星排的自然景觀非常特別，恍如「水底下有山」，亦有非常多海洋生物，故吸引不少潛水愛好者甚至釣魚人士前往朝聖。惟由於七星排位於大海的中心，周圍「無遮無掩」，水流時有急促，水深達10米以上，更需要依靠「海圖」才能找到位置。潛水人士需要選擇合適的天氣和水流時到訪方能保障安全，如四到五月便屬於「水比較清」、「能見度高」，比較適合前往的月份。

他亦曾數度舉辦到七星排的潛水活動，惟不下一次發現水流急促後，游艇甚至因風勢和水勢洶湧而「好似海盜船」般搖晃，故決定臨時取消活動。區以另一潛水熱點西貢內灣作比較，指西貢內灣「近岸邊」、「容易pick up」；惟七星排在大海中心，「（潛水人士）好容易沖咗去」，故前往七星排的潛水人士應由具經驗潛水人士帶領 ，並遵守潛水員安全守則，形容七星排為「有水流就唔適合（潛水）」的地方。

+ 3 + 2

翻查資料，過往本港曾發生多宗上水活動意外。

2020年6月25日，一名36歲姓李會計師與友人在九龍仔游泳池主池，練習自由潛水時，意外在池底暈倒，最終不幸身亡。

2020年5月31日，一名27歲姓劉女子於橋咀碼頭對開20米海面，玩浮潛期間遇溺，被熱心人士救至岸邊進行急救，及後再由直升機將其送院搶救，事後女子回復清醒。

2020年5月2日，一名42歲姓鄧男子於大嶼山籮箕灣潛水時疑遇溺，其友人赫見他在海中載浮載沉，將其救起並報警，及後再由直升機送院搶救，惟最終證實不治。