何鴻燊逝世│賭王何鴻燊周五出殯　百名政商界猛人組治喪委員會

一代賭王何鴻燊於5月26日逝世，享年98歲，根據何家早前於報章刊登的訃聞，賭王於本周四（9日）在香港殯儀館一樓大堂設靈，翌日（10日）大殮出殯。治喪委員會名單今日（7日）公佈，由百名政商界人士組成，包括賭王摯友胡應湘、李兆基、李嘉誠、霍震霆等。

治喪委員會由前特首董建華擔任榮譽主任，前特首梁振英及澳門前特首何厚鏵出任榮譽副主任。而主任由香港特首林鄭月娥、澳門特首賀一誠、香港中聯辦主任駱惠寧、澳門中聯辦主任傅自應、以及澳門前行政長官崔世安出任。

委員來自政商界人士，包括長和系資深顧問李嘉誠、恒基地產創辦人李兆基、新鴻基地產資深董事郭炳江、財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊等。

治喪委員會名單今日（7日）公佈，由百名政商界人士組成，包括賭王摯友胡應湘、李兆基、李嘉誠、霍震霆等。

賭王於本周五下午2時半辭靈出殯擇吉安葬。據悉，賭王會安葬於摩星嶺昭遠墳場內，何東家族不少人安葬於昭遠墳場，包括何東父母、兒子何世儉、何世禮、弟弟何福、何甘棠，賭王父親何世光及母親、女兒何超英，「十姑娘」何婉琪等。堪稱風水絕佳的昭遠墳場不時被誤以為是何東家族私人墓地，但按地契規定，實為香港歐亞混血兒家族提供安葬場所。

據悉，賭王會安葬於摩星嶺昭遠墳場內。（資料圖片）

有傳何鴻燊墓地位置在其父親何世光及母親的墓地旁邊，從航拍畫面見到，何世光墓地旁邊有一塊空地（圖中藍框位置）。（香港01記者攝）

有傳何鴻燊將葬在其父親何世光及母親墓地旁邊。從航拍畫面見到，何世光墓地左邊有一塊空地，惟至今日，空地仍是完整的石屎地，現場未見有任何工程進行，何家訃聞提及本周五辭靈出殯擇吉安葬，未知是否大殮儀式後，再擇吉日下葬。

對於出殯後再擇日下葬的做法，有殯儀業界人士稱是常見做法，遺體會先入殮，封棺後不會再打開，暫放於義莊待擇到吉日再下葬。例如最近因疫情無法通關，有家屬為死去親友舉行大殮儀式後，將遺體放在義莊，待通關後再運往內地；亦有家屬待成功覓得風水地後再將離世親人下葬。