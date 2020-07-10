警搜香港民研總部要求檢走電腦　鍾劍華：系統內並無聲稱外洩資料

早前網上傳言有黑客入侵香港民意研究所系統，發現存有逾萬名警員資料，懷疑為早年警方委託香港民研前身「港大民研」所進行的民調資料。警方網罪科人員周五（10日）攜同法庭手令，到香港民意研究所位於黃竹坑的總部搜查，並要求檢走電腦。 香港民意研究所副行政總裁鍾劍華指，案件涉及一個於2013至14年，由警方委託港大民意調查中心所進行的調查，留於電腦內的只有數據資料，沒有任何可追蹤當時受訪者身分的資料，又指流傳聲稱為外洩的資料，並非研究所電腦內所有，認為警方應先調查涉案「黑客」。鍾劍華又表示事件對明日及後日民主派初選並無影響。

警方晚上於黃竹坑香港民意研究所搜查。（陳浩然攝）

晚上10時許，鍾劍華返回辦公室時稱，案件涉及的調查，為一個於2013至14年，由警方委託港大民意調查中心所進行的調查。他指，早前有網民稱有黑客入侵導致資料外洩時，已即時由IT專家及顧問團檢查，當時顧問報告指，無任何跡象顯示有黑客入侵，又指於連登討論區中流傳聲稱外洩資料，亦非研究所電腦內有的資料，因研究所於完成調查後最多6個月內，會將個人私隱資料刪除。目前就該次調查，仍留於電腦內的只有數據資料，而沒有任何可追蹤當時受訪者身分的資料。

鍾劍華指，不能排除有人於較早前由某些途徑取得有關資料，趁一個比較「敏感時刻」而講出有關說法，惟並無證據證明有人曾入侵研究所系統，目前仍未清楚聲稱外洩資料的來源及真偽。

對民主派初選無影響

鍾劍華又指據悉警方是接獲投訴而行動，「唔知如果有人投訴特首辦有侵犯個人私隱資料嘅數據，警察係咪會去特首辦收晒啲電腦？」鍾劍華指，警方檢走的數十部電腦，是恆常用作調查的電腦，而明日及後日的民主派初選，使用的是另一個電腦系統，因此今次事件對初選並無影響。

被問到會否認為警方行動是打壓，鍾表示不能作此揣測，但認為「好多巧合」。鍾劍華表示，很難了解該名「黑客」的用心，認為警方如要調查，亦先應調查「黑客」，但現時是他們（研究所）先受到懲罰。

鍾劍華指流傳聲稱為外洩的資料，非研究所電腦內有的資料。（陳浩然攝）

警：接市民報案 懷疑有市民個人資料外洩

警方在Facebook專頁指接獲市民報案，指一個民意調查機構的電腦系統，懷疑被黑客入侵，有市民的個人資料因而被洩漏。網罪科接手跟進案件，據法庭手令今午到該機構位於黃竹坑的辦公室進行搜證，調查工作仍在進行中，暫時未有人被捕。

警方強調，互聯網的世界並不是一個無法可依的虛擬世界，如任何人盜用或竊取個人資料，有機會觸犯法例，須負上刑事責任，市民切勿以身試法。