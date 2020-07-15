屯門色狼｜25歲女遭從後箍頸非禮、撼頭埋牆　區內女子人心惶惶

屯門色魔深宵出沒，區內女子人心惶惶。上周六（11日）凌晨1時40分，一名25歲女子途至屯門青海圍近中國銀行分行外，突遭一名1名男子從後箍頸非禮。女事主今日受訪指，遇襲時曾問道：「你係邊個？」男子聽罷再用力箍頸，更想將她的頭部撼向牆邊，事主奮力掙脫，色魔子事敗則往華都方向逃走。 區內女士受訪時均指，涉事地段晚上9時以後，人流相對較少，而社會現時比較混亂，治安未如理想，坦言晚上會避免經過事發地點。

事發地點為屯門青海圍中國銀行分行外。（楊嘉朗攝）

女事主黃小姐（化名）今日受訪時表示，周六(11日)凌晨放工後在屯門紅橋落車，一直沿大路步行回家，豈知途經屯門青海圍中國銀行分行外，突遭1名男子從後用左手箍頸，她大驚之下，問道：「你係邊個？」男子聽罷更用力箍頸。黃小姐形容當時「差唔多暈」，於是不斷掙扎，惟男子再用右手意圖將她的頭部撼向牆邊。黃小姐曲身奮力掙脫，男子見事敗則往華都方向逃走。

黃小姐形容，自己當時背着斜揹袋，右手拿着手機，惟男子卻沒有試圖搶去財物，故覺得他另有意圖。黃小姐指，深宵時分現場雖人流較少，但燈光火猛，附近還有一間24小時營業的便利店，沒想到會有色狼出現。

她逃過一劫後，回家與母親訴苦，母親勸她翌日報案。惟到警署報案時，警方指她沒有受傷，亦沒有財物損失，故只為她備案。黃小姐感到不忿，遂在網上發文詳述事件，並向當區區議員反映，期望區內女子加以提防。

屯門兆置區議員林頌鎧表示，已接觸到受害人。（蔡正邦攝）

屯門兆置區議員林頌鎧表示，昨晚接觸到黃小姐，並主動為她聯絡警署，期望警方積極跟進，警方事後指，案件已列作非禮，交由屯門警區刑事調查隊第4隊處理。林頌鎧指，警方會派人去翻查附近閉路電視錄影，追緝疑人。

林續指，事發地點相當「光猛」，想不到色狼會選擇在此下手。惟他指出，區內小巷及走廊有照明不足的問題，公園亦有些品流複雜的人士流連。他早前已要求政府改善照明，但因疫情問題延後處理。他希望此事之後，警方能更強巡邏，另外改善照明系統。

警方指，接獲25歲女子報案，稱數天前於青海圍遭1名男子非禮。疑人年約20至40歲，身高約1.75米、短髮及瘦身材，案發時身穿藍白間條上衣、深色西褲及皮鞋。警方經初步調查，案件列作非禮，交由屯門警區刑事調查隊第4隊跟進。

屯門色魔深宵出沒 區內女子人心惶惶

在附近工作的陳小姐表示，留意新聞報導後感到擔心，因為晚上下班時都會經過該地段，人流亦相對較少。而且社會現時比較混亂，而該區治安未如理想，晚上回家時會避免經過事發地點。

林小姐表示自己甚少經過事發地段，而且只有早上會經過，故不算太擔心，但形容該地段夜晚9時後便會比較「靜」，入夜後相對會比較危險。