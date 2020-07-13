契爺涉多番非禮契女　遭揭發向事主母稱：若她不想是不能做的

六旬裝修工涉載8歲「契女」離開時，在車上抓胸及摸她私處，5年後又涉在「契女」家再重施故技。事件被揭發後，裝修工疑欲以龍鳳鈪及鑽石金鏈息事寧人，並對「契女」母親說「太錫阿女」，又稱若事件鬧上法庭會很難看，又說：「你清楚你女兒，若她不想做的是不能做的。」裝修工今（13日）否認4項非禮罪及1項妨礙司法公正罪受審。

61歲被告被控於2012年9月1日至2017年10月8日分別在沙頭角4度非禮女童X，事發時她分別為8歲及13歲，被告另被控於2017年11月10日至15日要求X母親不要追究事件。

事主首遭侵犯時讀小三

控方開案陳詞指，從事裝修工作的被告為事主X的「契爺」。首兩次非禮事件發生時，X只有8歲，就讀小三，X與母親及被告飲茶後，被告駕車載她離開，惟兩次分別在沙頭角的鹿頸及禾坑停下，在車內抓胸非禮X，更伸手進X褲內觸碰她私處。

61歲被告在區域法院否認4項非禮及1項妨礙司法公正罪。(資料圖片)

向X上下其手後放下500元

2017年10月1日，即約事隔5年後，被告到訪X家，並在X家中走廊從後熊抱她，又抓她的胸部，再伸手進X褲內非禮她，X跑到兄長房間躲避，被告卻開了房門，再度抓胸及摸私處，被告離開時放下了500元。被告在同年10月8日再重施故技，再到X家中非禮她。

X於2017年10月29日向同父異母的姊姊透露遭被告非禮，被告在7日後再到X家中，並在X房門隙放下1000元，後來X姊姊終將妹妹遭侵犯的事件向父親透露。

向X母稱太錫阿女

事件揭發後，被告更向X母表示買了一對龍鳳鈪及鑽石金鏈予X，著X母向X父轉告，當作這些物品是一點心意，「當佢唔著」，又稱自己「太錫阿女」。被告又曾向X母稱將來要打官司的話，「八卦新聞的人要是寫了甚麼，會很難看」，又稱：「你清楚女兒，若她不想做的是不能做的。」望X母好好考慮二人名聲。

案件編號：DCCC 634/2019