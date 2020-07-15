新冠肺炎｜食肆晚市禁堂食　醫院、警署等紀律部隊餐廳豁免

本港爆發第三波新冠肺炎疫情，特首林鄭月娥前日（13日）宣布就《預防及控制疾病規例》第599F章及第599G章「限聚令」，推出新規定，進一步收緊社交距離，由今日開始餐飲業自晚上6時至翌日凌晨5時禁止堂食，但部分特定處所獲豁免，包括醫院、護理院舍及紀律部隊員工餐廳等。

醫院食肆毋須禁堂食，伊利沙伯醫院內茶座如常開放。

按新規定，毋須禁止堂食的特定處所，即第599F章附表1所列處所以及獲政務司司長豁免的餐飲業務，前者包括醫院、護理院舍、治療中心、寄宿學校、政府控制或管理的處所，及為用作私人住所而興建並實際如何使用的處所；後者包括機場和航空業的運營和發展所需而提供餐飲業服務、港鐵員工餐廳、巴士公司員工餐廳、隧道員工餐廳、碼頭員工餐廳、體育學院內的餐飲業務、為廢物處理設施員工提供的餐飲業務、為非政府組織經營的日間和居住福利服務的餐飲，以及中央政府在港設立的辦事處內的餐飲業務。

據了解，政府控制或管理的處所，包括警署等各大紀律部隊員工餐廳，由於紀律部隊有大量外勤人員，他們在辦公室內無分配工作位置，故只可在餐廳堂食。

晚上7時許，伊利沙伯醫院內茶座如常開放堂食，但僅有數桌醫護人員用膳，與往常全場滿座的情況大相徑庭。