【麥當勞打人】屯門惡客拒戴口罩怒毆經理　逞兇黑幫男落網

一對沒有戴上口罩男女，周二（14日）凌晨3時許到屯門山景邨商場麥當勞分店購餐時，餐廳經理勸喻他們戴口罩不果，拒絕2人叫餐要求，男客即發惡﹐推跌店內屏幕及多次拳打經理臉部，傷人後迅即逃去，過程被其他食客拍下及放上網，成為城中熱話，網民協助緝兇，惡客迅即被起底。警方追查後，先後拘捕3名男子，包括有黑社會背景的逞兇者，他上午11時被黑布蒙頭，押返屯門警署扣查，另外被捕2人為其胞兄及朋友。

屯門警區總督察（刑事）武少禧稱，警方於7月14日凌晨時份收到報案稱，有1名沒有戴口罩男子進入屯門山景商場一餐廳，餐廳經理勸喻不果，該名男子突然情緒激動，走入收銀範圍徒手毀壞1部收銀機，並對經理拳打腳踢。經理手及眼部受傷，需送院治理。

經警方調查後，發現施襲者登上1輛輕型貨車後逃去。警方於14及15日在屯門區展開拘捕行動，以涉嫌普通襲擊及刑事毀壞拘捕3名男子，分別是25歲姓楊的施襲者、27歲姓楊的輕型貨車登記車主及26歲姓羅的輕型貨車司機，當中施襲者與車主為兄弟關係。車主及司機已獲保釋候查，施襲者仍被扣留，案件交由屯門警區刑事調查隊跟進。

武少禧指施襲者逞兇後登乘輕型貨車離開，因此相信是接應車輛，車主與司機也涉事被捕，但仍未落案；而事發時與施襲者同行的女朋友，因曾經勸阻他，故不涉案。警方呼籲疫情期間市民應遵守公共衛生相關條例，任何人違反《預防及控制疾病條例》即屬違法。

惡客打人影片網上瘋傳 被網民起底後關Facebook

惡漢打人的片段在網上流傳，從片段可見1名身穿黑衣的男惡客，向經理怒吼「嗌唔嗌得？你報警呀！」豈料當麥當勞經理舉起電話時，惡客隨即發難，推跌收銀機屏幕，其身旁女友人勸阻不果。惡客更衝入收銀機範圍，多次拳打經理臉部。經理不斷閃避，最後被惡客推倒地上，連同垃圾桶及雜物散滿一地。經理跌坐地上，惡客再用腳踩向男經理頭部。另1條影片顯示，1名男子試圖勸交，質疑惡客「邊個郁手先呀」，惡客情緒激動稱「你喺度返工呀？」，並上前用手推男子，男經理勸說「唔好打啦」，最後該對男女離開。

有網民立即將男惡客「起底」，在Facebook公佈他的個人資料，包括姓名、居住地址、工作及犯罪紀錄。而男惡客及其女友發現被人起底後，立即關閉Facebook。

無戴口罩惡客襲擊麥當勞經理連環圖：