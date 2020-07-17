警通宵引爆啟德戰時炸彈　為美軍於二戰遺留　屯馬綫服務逐步復常

【06:47】港鐵表示，啟德站附近的事故已處理完畢，屯馬綫一期列車服務，逐步回復正常。 啟德協調道與沐元街交界南豐集團地盤，昨午（16日）驚現1枚戰時炸彈，啟德站需暫封、逾千工人疏散、啟德一號部分住戶急須撤離。爆炸品處理課花近6小時，至今晨5時許，先後兩度引爆才完成拆彈，啟德一號居民獲准回家。警方指涉事炸彈為美軍於二戰時遺留下來，而行動中約疏散2,300人。

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據了解，警方以鑽孔冷卻低溫方式處理炸彈。昨晚11時35分，爆炸品處理課人員開始切割程序；及至今日凌晨約4時07分，專家成功進行第1次引爆，地盤內傳出爆炸聲響；凌晨4時45分，再進行第2次引爆，至凌晨約5時22分，再傳出一響爆炸聲。

據了解，兩次引爆已成功完成拆彈程序，警方確定安全後，隨即解封啟德一號，讓撤離的住戶返回家園，屋苑安排2架接駁巴士前往用作臨時庇護中心的啟德社區會堂，專車接載居民回家。

今早近7時，牛頭角分區指揮官陳華剛警司、聯同高級爆炸品處理主任馬偉德高級警司交代詳情。陳華剛表示，工人於昨午1時半發現炸彈及報警，涉事炸彈為美軍於二戰時遺留下來，長約1米、重約100磅。及至昨晚11時50分開始拆除炸彈，至今日清晨約5時25分完成。

整個行動中，警方疏散距離炸彈約200米的地盤職員及工人約1,000人、啟德站約1,000人、啟德一號第1座及5座面向炸彈的174個單位約312人，即共約2,300人，至於用作臨時庇護中心的啟德社區會堂，最高峯時有38人入住。陳華剛感謝市民、管理處、消防處、社署及民政事務總署的體諒及協助。

事發於昨午2時許，工人於上址興建通往啟朗苑的行人隧道地盤地底約10米處，發現1枚約1米乘20至30厘米的戰時炸彈，約1,200名工人即時疏散，啟德站暫時關閉。及至晚上，因炸彈處於不穩定狀態，警方疏散啟德一號1座H、J單位；5座D、E、F及G單位住戶，部分人前往用作臨時庇護中心的啟德社區會堂。

而上月27日，涉事地盤亦曾發生奪命工業意外。1支已安裝的10噸重工字鐵，突從地盤17樓墮下，擊毀大廈棚架，1名在棚架上工作的41歲印度籍男工人被扯下，連人帶棚飛墮2樓，遭竹枝及雜物壓死。