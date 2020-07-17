交友陷阱｜男子上網識女仔酒店開房短聚　持刀男突出現劫財勒索

警方搗破網上交友搶劫集團，過去4個月內，最少3名男子跌入桃花陷阱，與陌生女網友於酒店相聚期間，遭對方糾黨搶劫，再被逼講出個人資料，長期勒索。警方經追查後，一連4日（13至16日）拘捕5男3女，不排除有更多人被捕；並相信案中仍有其他受害人，呼籲他們挺身而出。

+ 5 + 4 + 3

今年3至7月，受害人於網上平台結識陌生女子，雙方相約於西九龍區的酒店短聚。甫抵埗，女方的男性同黨便會現身，持刀指嚇及搶劫，不但逼受害人講出網上銀行及提款卡的密碼，更逼他們透露工作地點、住址及手機號碼。受害人獲釋放後，仍被不停勒索，否則家人甚至公司會被滋擾，其中1人被勒索15萬元。

油尖警區刑事調查隊經追查後鎖定疑犯，過去4日（13至16日）先後拘捕5男3女（22至56歲）， 並檢獲1把涉案尖刀、通訊器材、銀行卡及眾人犯案時所穿的衣物。據了解，被捕男女均為骨幹成員，部分人有黑社會背景，活躍於油尖警區，至少涉及尖沙咀、油麻地及深水埗搶劫3宗案件。

8名被捕人當中，一名27歲男子已被控以2項搶劫罪及1項勒索罪，而一名28歲男子則被控以一項搶劫罪及一項勒索罪，案件今日（17日）於九龍城裁判法院提堂。另外2女1男已獲准保釋候查，須於8月下旬向警方報到。其餘被捕人現正被扣留調查，警方不排除有更多人被捕。案件由油尖警區刑事調查隊第5隊跟進。



油尖警區刑事調查隊督察潘嘉煒指，相信案中仍有受害人因為害怕而未有報警，呼籲他們挺身而出；同時指網上交友罪案上升，呼籲市民留意桃花陷阱及不同類型的騙案。如有任何資料提供，可致電3661 9251與警方聯絡。