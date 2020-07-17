旺角40歲婦疑欠債遭4男擄走　禁錮飛鵝山失9萬元　反黑組拘1男1女

今（17日）凌晨2時許，警方接獲1男子報案，指其女性友人在旺角遭4名男子毆打及擄走，警方接報後四出找尋女事主下落。後來女事主現身旺角警署，報稱遭人用車載至飛鵝山，搶去9萬元現金後獲釋。警方將案件列為非法禁錮、普通襲擊及盜竊案處理，旺角警區反黑組追查後，晚上拘捕一對男女，事件疑涉金錢糾紛，不排除有更多人被捕。

警方於今日凌晨2時16分，接獲1名28歲男子報案，指他與40歲女性友人，相約4名男子於旺角花園街一處地方商討事情，疑事件談不攏合，4男襲擊其女性友人，並將她擄走，不知所終。警方接報派員到達旺角花園街調查，接觸報案男子後，一度通令前線警員留意失蹤女事主下落。

稍後時間，女事主自行到旺角警署協助調查，她報稱被人用車載上飛鵝山禁錮，身上約9萬元現金懷疑被人盜去，其後獲得釋放。女事主無表面傷痕，拒絕送院檢查。據了解，案件不排除涉及金錢瓜葛。

旺角警區反黑組經追查後，晚上在旺角區，拘捕1名43歲女子及1名姓陳（38歲）男子，他們涉嫌「非法禁錮」、「普通襲擊」及「盜竊」，正被扣留調查。據了解，被捕女子疑多次向受害人追討數十萬元欠款不果，遂與被捕男同黨，指使案中其他疑犯犯案。警方表示，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。