黑幫屯門仇殺｜街頭追斬釀命案　21歲男遭車輛輾斃　公路遺血肉

屯門發生街頭追斬釀命案事件。凌晨2時半左右，3名男子乘住寶馬駛至井財街街頭，突然遭20多名持武器人士襲擊，其後有2名男子聞訊趕至「幫拖」，其中一名21歲男子欲截停兇徒座駕時，遭撞倒拖行數十米至屯門公路，再被途經車輛輾過。救護員趕至現場，證實男子已經明顯死亡，身體斷成最少兩截；寶馬上的3名男子頭、手腳等浴血，由救護車送院治理。 至今早有仵工到場將殘肢撿走，現場交通已回復正常。警方將案件列作謀殺及串謀傷人，新界北總區重案組接手調查。人員其後在天水圍沙江圍發現其中一輛涉案私家車，拘捕車上5人，涉嫌與案有關。警方正追緝其餘在逃人士。

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20男持武器施襲 死者欲擋車捱撞

據了解，涉事寶馬當時駛至凱都戲院位置，等待21歲周姓事主期間，突然被一輛車截停，3名疑兇下車並詢問他們「跟邊個？」眾人隨後發生爭執，另外3輛分別白﹑銀﹑金色的車隨即駛至增援，約20名手持棍棒及利器的男子下車，向寶馬車及車上3男施襲。其時周男出現，施襲者欲登車離開時，周男嘗試截停其中一輛銀色座駕，惟遭撞倒捲車底，並遭拖行數十米至屯門公路往元朗方向﹑近紅橋對開，再被途經的車輛撞及輾過，當場證實死亡，涉事汽車事後疑不顧而去，暫仍未尋獲。其餘遇襲者及後駕駛寶馬離開，逃至約500米外近青翠徑露天停車場，遂報警求助，救護車事後將3名遇襲者送院治理，他們均清醒可自行步入急症室。

屍身斷開兩截 血肉留公路

警方事後在區內一帶及多條幹道採取「捷進行動」，設路障追查涉案車輛，及至清晨時份，有警員巡邏至沙江圍時，發現其中一輛懷疑涉案的私家車，為白色車身、黑色車頭蓋，初步調查相信該車並未報失，亦無套上假牌。警方拘捕車上4男1女，年齡介乎19至25歲，涉嫌與案有關。5人現正被扣留調查。

另外，現場消息稱，該名21歲男死者身體最少斷開兩截，血肉留在行車路上長達100米。其最大截的遺體停留在近大興邨支路的隔音屏慢線。至於意外現場有1輛白色私家車、車頭染血，相信是事後駛至撞及部份遺骸，遂停車協助調查。另外，涉事寶馬的右邊後座乘客位玻璃窗碎裂，車頭玻璃亦爆裂。

警方將案件列作謀殺及串謀傷人案，新界北總區重案組正調查案件。警方呼籲，任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3362與調查人員聯絡。