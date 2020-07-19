天水圍一小時兩宗傷人案　3男遭襲撃　17歲少年捱刀斬

天水圍一小時內發生兩宗傷人案。昨晚（18日）11時許，天恆邨恆智樓對開位置，一名17歲男子突遭多人以刀及木棒襲擊，約一個小時後，天瑞徑近天瑞邨位置，亦有兩名26及17歲男子遭10多人以伸縮棍襲擊。 兩宗案件經初步調查，暫列傷人案，均交由元朗警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。警方正在兩宗案件分別追緝多名涉案人士。

昨晚11時43分，天水圍天恆邨恆智樓對開位置，一名17歲李姓男子突遭多人以刀及木棒襲擊，施襲者其後登上一輛私家車逃去，傷者及手部受傷，清醒被送往天水圍醫院治理，其後轉送往屯門醫院治理。警方目前正在追緝6至8名年齡介乎20至30歲的，案發時身穿黑色上衣、黑色長褲、戴口罩，持刀及木棒。

一個小時後，約凌晨零時46分，天瑞徑近天瑞邨位置，26歲姓曾男子及其17歲姓余男友人，遭到10多名男子以伸縮棍襲擊，施襲者其後亦逃去。據報，兩人疑因生活問題遭襲擊，李男頭部受傷，余男則頭及手部受傷，兩人清醒並被送往天水圍醫院治理。警方目前正在追緝10至12名年約15至25歲﹑案發時身穿黑色上衣的本地男子。

兩宗案件經初步調查，暫列傷人案，均交由元朗警區刑事調查隊第七隊跟進，暫未有人被捕。