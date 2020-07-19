警佐敦道冚麻將賭檔　59名賭客圍觀者違「限聚令」被票控

油尖警區特別職務隊人員昨晚（18日）接報，指油麻地佐敦道一大廈單位內有多人聚賭，疑在麻雀賭檔打夜牌。經調查後，警方採取行動，拘捕47名男女，包括5名涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599F章）被捕的賭檔負責人；以及42名涉嫌「在非法賭博場所內賭博」被捕的賭客。42名賭客與另外17名圍觀男女亦涉違反「限聚令」被票控。

行動中，人員於單位內拘捕3名本地男子及2名本地女子，涉嫌「管理賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）(業務及處所)規例》（第599F章）；另外，拘捕10名本地男子、31名本地女子及1名持雙程證女子，年齡介乎28至63歲，涉嫌「在非法賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。

人員同時發現有另外6名本地男子及11名本地女子於上址聚集，年齡介乎32至65歲，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）。人員遂向所有違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）人士發出定額罰款通知書。

行動中，人員檢獲大批賭具，包括11部電動麻雀機、22套麻雀、約4萬4千元籌碼及約1萬3千元賭款。所有被捕人士正被扣留調查。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。警方絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。