黑幫屯門仇殺｜21歲青年遭輾斃　女親友黯然認屍

屯門公路黑幫尋仇命案，兩「字頭」由街頭械鬥變奪命車禍，21歲男衝出馬路以身擋敵對幫會駕駛車輛，遭拖行近百米後，在屯門公路被車流輾過，斷開兩截慘死。今早（20日）死者女親友在警員陪同下到富山殮房認屍，黯然神傷。同門兄弟亦到屯門井財街擺放香煙及啤酒路祭，以表哀悼。

21歲男衝出馬路以身擋對家車，遭拖行近百米後，在屯門公路被車流輾過，斷開兩截慘死。（資料圖片）

死者同門兄弟到屯門井財街擺放香煙及啤酒路祭，以表哀悼。（讀者提供）

兩派黑幫由天水圍打至屯門，周六晚14K人馬在天恆邨恆智樓對開，遭新義安一派持刀及木棍襲擊受傷，難咽下怒氣於是集齊人馬到屯門「覆桌」，結果導致21歲姓周青年被車輾死。據了解周日（19日）凌晨2時半，周男以身阻施襲者乘坐的銀色私家車，結果被撞倒捲車底，拖行近百米至屯門公路，復被途經的車輛撞及輾過，當場慘死。現場消息指，身體最少斷開兩截，血肉留在行車路上長達100米。

警方將案件列作謀殺及串謀傷人，新界北總區重案組接手調查。人員其後在天水圍沙江圍發現其中一輛涉案私家車，拘捕車上5人，涉嫌與案有關。警方正追緝其餘在逃人士。另有一車在流浮山雞伯嶺路近廈村山邊嚴重焚毀，未知是否與案有關。