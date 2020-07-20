【奪命工傷】九龍灣24歲男工觸電亡　工會轟涉事地盤無即時報警

工業傷亡權益會今日（20日）下午4時許，接獲聯合醫院通知，稱有一名24歲姓徐的男工人，於九龍灣一政府大樓地盤工作期間觸電，送院後死亡，工會指涉地盤意外後只喚救護車，並沒有即時報警，做法離譜。 勞工處於傍晚時分接獲地盤通報意外，處方正進行調查。 此外，《香港01》報導意外後，聯合醫院當值警員於晚上7時43分通報事件，而地盤方面無直接報警。

涉事地盤位於九龍灣宏展街，工程項目名稱「重置香港郵政總部」，承建商為精進建築有限公司。事發後《香港01》向警方查詢，警方稱未有接獲相關報案，《香港01》亦就事件向勞工處查詢。

記者其後前往涉事地盤了解，有不願透露名字的工人表示，姓徐死者為釘板工人，今日下午約3時半，徐在地盤進行釘板工作，期間有人於附近進行清潔，當時有水流到死者工作所在的地方，懷疑附近有電掣接觸水後漏電，徐因觸電昏迷，送院搶救後證實不治。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文透露，涉事地盤於事發後沒有直接致電「999」報警，而是召救護車送院，蕭倩文斥地盤做法離譜，「梗係離譜啦，唔報警，警察無得即時入去地盤做調查，對工人好唔公平。」

有不願透露名字的工人表示，死者為釘板工人。（林振華攝）

勞工處發言人表示，於今日傍晚時分接獲地盤通報意外，已即時派員到場，意外中一名男子死亡，勞工處現正就意外原因展開調查。

《香港01》報道意外後，警方於晚上7時43分接獲報案。據了解，涉事地盤安全主任下午得悉工友觸電，查看發現工友昏迷，於是通知消防處，救護車將工友送往聯合醫院搶救，惟工人最終不治。其後事件由聯合醫院當值警員通報。

消防處於下午3時52分接獲一宗有人不適報告，宏展街有一名人士不適，由救護車送院治理。