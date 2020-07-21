【奪命工傷】24歲孝順仔九龍灣地盤觸電亡　單親母悲痛認屍

九龍灣宏展街一地盤昨日發生奪命工傷，一名24歲姓徐釘板男工於工作期間觸電亡。勞工處經調查後，相信死者事發時在移動一條電弧焊接機的電線，懷疑觸電及身亡。今（21日）早，死者家屬及親友前往富山殮房認屍，眾人離開時神情悲哀，死者母親步出殮房時仍悲傷痛苦，需由同行友人攙扶。工權會今日會聯同家人與勞工處會面。 有親友透過，死者「阿迪」的父母於其年幼時已離婚，父親返回大陸生活後，阿迪和母親相依為命。成長於單親家庭，母親曾做過印刷工人、售貨員等，賺取薄弱的收入租屋、供書教學，含辛茹苦將阿迪養大，豈料昨日傳來噩耗，兒子觸電身亡。

死者母親情緒激動，需由親友攙扶。（陳浠文攝）

親友稱，阿迪中學畢業後，讀了數年香港專業教育學院(IVE)，之後再進修建造業，第一份工作便是做釘板工人，因收入較高，阿迪出糧後會將支票交給媽媽處理，用自己的薪金養家，減輕母親負擔，親友稱讚阿迪好孝順。而一年多前，兩母子終於獲配公屋，「阿媽見阿仔生性，都無做嘢。」

據了解，昨日事發時阿迪與工友在郵局地庫工作，突然頭上有石屎墮下，同時有條用於電弧焊接機的電線隨石屎墮下，未幾阿迪便突然暈倒，未知他是否觸碰到電線。工友發現後立即高呼救命，及為他進行心外壓，惟高呼了10多分鐘救命後，才有人將阿迪由地庫吊上地面，至下午3時55分有救護車到場將他送往醫院搶救，惜於下午4時41分不治。

據悉，當時已有工友通知地盤安全主任有人發生意外，但一直不見有警察出現，懷疑有人沒有報警。有消息人士稱，地盤安全主任「破壞哂現場證據。」

涉事地盤位於九龍灣宏展街。（林振華攝）

昨日下午4時許，工業傷亡權益會接獲聯合醫院通知，稱有一名24歲姓徐的男工人，於九龍灣一政府大樓地盤工作期間觸電亡。事發後《香港01》向警方查詢，警方稱未有接獲相關報案。直至報道刊出後，警方於晚上7時43分才接獲有人報案。據了解，涉事地盤安全主任下午得悉工友觸電，查看發現工友昏迷，於是通知消防處，救護車將工友送往聯合醫院搶救，惟工人於下午4時41分不治。其後事件由聯合醫院當值警員通報。而消防處於昨午3時52分接獲一宗有人不適報告，宏展街有一名人士不適，由救護車送院治理。

工權會轟涉事地盤在意外後沒有即時報警，只是召喚救護車的做法不恰當，不利於執法部門調查意外原因。

涉事地盤位於九龍灣宏展街，工程項目名稱「重置香港郵政總部」，承建商為精進建築有限公司。《香港01》正就事件向承建商精進建築有限公司查詢。