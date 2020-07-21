【奪命工傷】九龍城地盤鋼筋支架倒塌　釀一死六傷

九龍城一地盤發生奪命工業意外，22噸重鋼筋支架倒塌釀一死六傷。今日（21）下午3時02分，九龍城承啟道及宋皇臺道交界的中九龍幹線隧道地盤約20米深地底，有7名工人進行鋼筋加固工作期間，上層約1.5米高、22噸重鋼筋支架突然倒塌，51歲姓周工人走避不及被擊中重創，被救出時陷入昏迷，由救護車送往聯合醫院搶救後證實不治。另外6名工人走避時受傷，全部被送往伊利沙伯醫院治理。警方初步調查後相信事件無可疑，案件列工業意外。

涉事的中九龍幹線隧道地盤，位於九龍城承啟道及宋皇臺道交界。（王譯揚攝）

消息指，涉事地盤位於地底約20米深位置，事發時51歲姓周工人與6名工人，正進行鋼筋加固工作，突然一個約20米長、約10米闊、約1.5米高及22噸重的鋼筋支架塌下，姓周工人走避不及被壓著，傷重死亡；另外有6名工人則於走避時受傷，他們年齡介乎30至59歲，其中姓溫59歲工人頭及手傷，其餘工人則分別背、腳、胸或腳受傷，全部送院治理。

意外後，有傷者家屬趕往醫院，工權會對意外深感遺憾，已派員到達醫院了解，並接觸到死者家屬，提供即時情緒支援及其他適切協助。勞工處稱，接報後已即時派員到現場，現正就意外原因展開調查。

路政署發言人表示，涉事地盤正建造中九龍灣海底隧道。今午工地一名男工人，在進行隧道結構的扎鐵工程時，懷疑被塌下的鋼筋擊中，經搶救後證實不治。事件中另有六名工人受傷，已送院接受治理。路政署對於事故感到非常難過，並對死者家屬致以深切的慰問。

發言人指，涉事工地工程合約總承建商是金門建築有限公司，工地相關工序已即使暫停。路政署及承建商已聯絡死者家屬，以提供所需協助。路政署及承建商正跟進意外事件及工人受傷的情況。

路政署強調，十分重視工地安全，正協助相關部門調查意外，找出事發原因及提出改善措施。路政署再次敦促所有工程的駐工地工程人員監察承建商的安全表現，要求承建商嚴格執行安全管理及相關措施，確保工序安全進行。

傷者親友到醫院了解。（林振華攝）

工權會稱，根據資料，今年6月至今不足兩個月內已發生了12宗奪命工業意外，當中8宗涉及建造業，工權會對接連發生多宗死亡事故非常關注，促請勞工處徹查真相，並公開報告予業界參考；工權會又提醒所有僱主必須在開工前做足職業安全措施，包括風險評估、提供合適裝備及培訓予員工等，盡力預防意外發生。

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根據路政署網頁資料顯示，地盤正興建一條4.7公里長的雙程三線幹道，當中包括一條約3.9公里長的隧道以連接西九龍填海區與擬建啟德發展計劃，以紓緩九龍中部現有東西行道路的交通擠塞情況。工程動工日期為2017年12月，預計啟用日期為2025年。金門建築負責的工程包括在九龍灣建造一條海底隧道，在馬頭角建造一條隧道，並在啟德發展區建造一條低於地面的道路及一條地下行車道。