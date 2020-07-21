7.21一周年｜區議員舉「光時」違國安法　許智峯涉阻差辦公被捕

去年7月21日於元朗發生白衣人襲擊事件，今日一周年，繼下午網民舉辦中環置地廣場和你Lunch活動、民主黨立法會議員林卓廷、尹兆堅、胡志偉偕傷者在元朗站見記者後，網民再號召於晚上7時在YOHO MALL聚集，呼籲出席人士攜同白紙、紙巾等物品，並保持1.5米的距離。 【23:08】政府發言人表示，有滋事分子在元朗一商場內集結，違反限聚令，對這些有欠公德和非法的行為予以強烈譴責。 【22:51】區議員李家偉、張可森、陳劍琴、伍健偉及陳樹暉被警方截查，現場警員指他們違反599G限聚令，並向他們發出告票。陳劍琴表示，當時他們5人站在不同位置，警方要求在場人士散去，他們遂各自離開，突然警方拉起封鎖線，指記者可離開，但封鎖線內人士要票控。他們亦有人被警員拉住，拉入封鎖線內稱要票控。他們指警方無法解釋發告票的原因，認為事件不合理，不會繳付罰款。 【22:29】元朗區79人涉違限聚令被票控，警方並拘捕5人，包括葵青區區議員周偉雄早前在商場舉「光時」牌，涉違國安法被捕；立法會議員許智峯則涉阻差辦公被捕。

【22:29】警方表示，自下午起，元朗西鐵站及附近商場內均有人羣聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》，亦有人展示「光復香港 時代革命」的標語，涉嫌違反《香港國安法》。警方曾先後向眾人發出多次警告，要求他們停止違法行為，但部分人拒絕聽從警方指示並繼續作出涉嫌違法行為，警方遂採取執法行動。截至晚上10時正，元朗區內有79人涉嫌參與受禁羣組聚集而被票控；一名52歲男子涉嫌違反《香港國安法》被捕，2男1女涉嫌阻差辦工被捕，另外一名男子涉嫌違反宵禁令被捕。

經查證後，被捕的其中兩名男子分別為區議員及立法會議員。公職人員理應以身作則，堅守法治，對於有人身為公職人員作出違法行為，警方感到非常遺憾。警方會繼續在現場及附近一帶加強巡邏，嚴正執法，以保障社區安全。

【22:22】警方再次截查在鳳攸北街的記者，要求出示記者證，現場未見有傳媒聯絡隊人員。

【21:38】元朗鳳攸北街有人由平台向防暴警擲物，警開兩發胡椒球槍，並舉藍旗。

【21:21】立法會議員許智峯雙手被鎖上手銬，被警方帶走，暫未知是否因阻差辦公被捕。

【21:12】警方將立法會議員許智峯帶入封鎖線內，他突然橫臥在地上，現場警員向他作出至少兩次警告，要求他站起身，批評他令警員要使用更多人力處理一件簡單的事，並指他已構成阻差辦公。許智峯其後起身，警方要求他向後站，要求他聽從警方指示。

立法會議員許智峯雙手鎖手銬被警帶走。 （魯嘉裕攝）

【21:01】身穿反光衣的女子報稱網台「荃在感」記者，她早前被包圍在封鎖線，被警方檢查其記者證，她報稱是網台記者，惟警方指她沒有商業登記及記協證，向她發出限聚令告票，同場約有10多人被票控。她指不會繳交罰款及會上訴。另一名網台「申宣事跡」女記者何小姐表示，自己同樣被票控，警員問她有無受薪，她指自己沒有受薪，警稱沒有受薪不屬記者，結果成為警方票控理由，而自己只是在盡記者責任拍攝，認為事件無理。

警方表示，入夜後，元朗YOHO MALL形點商場內有羣眾聚集，亦有大批穿著反光衣的人在場。其間，警方發現人羣中有部分穿著反光衣的人行為十分可疑，在現場逗留徘徊，卻並非進行記者的採訪工作。經警方截停查問後，相關人士並非記者，有人更未能出示有效身分證明文件，亦有人並未成年。

為確保警方執法行動不受妨礙，以及在切實可行的合理情況下便利記者採訪，警方會繼續在現場截查可疑人士，查看其身分證明文件及工作證，以辨別真實從事採訪工作的專業記者。

【20:58】元朗街頭有大批警員戒備，並截查途經人士，又曾在又新街開咪稱限聚令，要求在場人士保持距離。

【20:30】較早前有人高叫口號，警方再次拉起封鎖線截查多人，而在封鎖線內的記者查明身份後獲准放行。

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【19:53】警方表示，下午7時許，元朗YOHO MALL形點商場內羣眾聚集，亦有人展示「光復香港 時代革命」的標語，涉嫌煽動或教唆他人分裂國家等行為，有可能違反《港區國安法》。警方已經向聚集羣眾舉起紫旗及發出警告，明確指出他們的行為有機會構成《港區國安法》的罪行，並截停該名展示涉嫌違反《港區國安法》標語的人以進行調查。

警方要求羣眾立即停止違法行為，否則有可能被拘捕及刑事檢控。

【19:43】YOHO MALL現場有一名黑衣男子雙手被手銬鎖在背後，暫未知他因何事被捕。他其後被拘捕帶走。

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【19:39】傳媒被逐一要求排成一行檢查記者證。

【19:36】有市民乘扶手梯離開時，與在場警員爭執，有警員高叫「垃圾」。

【19:31】近百名身衣反光衣的傳媒被警方包圍，並拉起封鎖線，指要檢查現場記者的記者證。有立法會議員及區議員在場要求警方放行。警方指要確認記者身份才會放行。

記者被包圍及逐一查記者證。（魯嘉裕攝）

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【19:30】元朗﹕警方表示，下午接近6時，元朗YOHO MALL形點商場內有羣眾聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》下進行受禁羣組聚集的相關條文。警方已經進入商場執法，如發現有羣眾聚集並違反上述法例，警方會嚴正執法。警方再次提醒，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，市民切勿參與任何受禁羣組聚集。

【19:24】元朗﹕4名男子手持標語到場，大批防暴警上前包圍截查，現場一度混亂。

【19:20】元朗﹕打扮成陳志祥的姓黎男子獲放行，他手持西瓜，指自己住在雞地，今日到場交收農作物，至於是西瓜「因大家都好㷫」，可以解暑。他憶述去年事件，指7月16日已在家樓下有白衣人聚集，向放映會的人士施襲，至7月21日在家樓下附近好多白衣人聚集，而詳細情況可以在片段看到。他認為7.21事件應獨立調查，遇襲者心靈受傷，而警方的調查卻不如傳媒。

【19:10】元朗﹕打扮成7.21元朗恐襲《小牛農荘》農夫陳志祥的男子，及同行3名女子進入商場，並被防暴警截查。

【18:56】元朗﹕被截查人士中一名男子疑接聽電話，被防暴警員喝罵及要求面牆搜身，並強行除去其鴨舌帽。

【18:54】元朗﹕有示威者則在中庭地下位置叫口號，有防暴警員立即前往驅散。

7.21一周年，元朗YOHO MALL情況。（梁鵬威攝）

【18:48】元朗﹕晚上的活動尚未開始，但已有示威者在中庭二樓叫口號，大批防暴警進入YOHO MALL內，截查現場人士，至少20人被截查。有商舖落閘。

【18:40】元朗﹕有4名示威者分別身穿白衣，又打扮成7.21元朗事件中一名施襲男子的模樣，在元朗西鐵站內默站。

7.21一周年，有4名示威者身穿白衣，又打扮成7.21當日施襲者的模樣，在西鐵站內默站。（魯嘉裕攝）

警方今日較早時曾在Facebook專頁發文，指留意到有人呼籲今日（21日）到元朗一帶進行公眾聚集。警方重申，進行未經批准的集結有機會違反《公安條例》下的「參與未經批准集結罪」，一經定罪最高可被判處監禁5年。此外，有關行為亦會增加病毒在社區傳播的風險，及有可能違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》訂明的進行受禁羣組聚集的相關罪行。

警方明白公眾對去年7月21日於元朗西鐵站發生的嚴重暴力事件的關注。警方重申，新界北總區重案組一直鍥而不捨調查此案，至今已有37人被捕，年齡介乎18至61歲，當中7人已被控以參與暴動及串謀有意圖而傷人等。 由於部分案件已交由法庭審理，警方的調查及部署亦在積極進行中，警方現階段不適宜向外透露太多細節，但警方承諾會徹查到底，待時機成熟，便會作出進一步拘捕行動。

疫情嚴峻，為己為人，市民應儘量減少社交接觸和保持適當的社交距離，以減低感染和傳播病毒的風險。警方呼籲市民同為保障公共衛生、公眾安全出一分力，避免參與任何羣組聚集及未經批准集結。警方絕不容忍任何違法行為，會因應現場情況果斷執法，包括進行票控或拘捕。