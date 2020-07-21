7.21一周年｜中環6男女響應和你Lunch被票控　觀塘防暴警戒備

元朗白衣人襲擊事件發生一周年，過去多月網民於每月21日均發起示威或靜坐活動，今（21日）有網民發起於中環置地廣場「和你LUNCH」行動，數名男女響應活動者於商場中庭高叫「五大訴求、缺一不可」及「7.21唔見人」等口號，，又舉起白紙，要求警方交代721事件等，至下午1時許，大批防暴警員進入中庭並拉起封鎖線，包圍在場6名男女（年齡介乎14至55歲），檢查他們的證件及搜身，其後以「限聚令」票控他們。另外，觀塘開源道一帶中午亦有防暴警戒備，但未見有巿民示威或叫口號。 警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風

警員於置地廣場隨機截查市民。（陳浠文攝）

【1359】其中一名被票控的李先生，對於警方今次執法表示不滿，他聲稱只是在商場高叫口號，而且遵守商場規矩，不明白為何警方會以限聚令控告。他亦認為警方以限聚令去打壓市民基本言論自由。剛才在場4位市民同樣會被控告違反限聚令，他轉述警方言論，指若有不滿，可向法官解釋。

【1345】據悉，被截查的4名人士被警方以「限聚令」票控。

【1343】中環置地廣場被截查人士陸續放行，警方解除封鎖線並離開置地廣場。

【1336】有警員於中環置地廣場其他樓層搜查在場市民。

【1336】警方一度要求1人除下口罩，相信用作確認身份。

【1328】現場可見，有10多名警員及便衣警員在場。而有警員背上「旗袋」，現場可見，警方備有藍旗、橙旗及警告警方將以違反《港區國安法》罪行作出拘捕紫旗。

【1327】警員進行搜身其間，搜出一白紙，並向不威者查問其用途。

【1320】警員抄下聚集人士的個人資料。

【1313】大批防暴警員突然衝入中環置地廣場並拉起封鎖線，包圍在場4名人士。

【1311】有近20名警員於觀塘港鐵站通往APM通道戒備。

【1300】中環置地廣場中庭有4人到場響應活動，並舉起「五大訴求缺一不可」的手勢。

【1240】觀塘開源道一帶有防暴警在場戒備。

警到商場設封鎖線，並包圍聚集人士。（陳浠文攝）

有巿民在中環置地廣場響應和你LUNCH。（陳浠文攝）

去年7.21白衣惡漢持武器無差別襲擊群眾 「無警時分」長達39分鐘

去年7月21日晚上，大批身穿白衣的惡漢手持籐條及木棍等武器，在元朗西鐵站、YOHO MALL等多個地點無差別襲擊群眾，逾40人血濺元朗，包括立法會議員林卓廷、前無綫電視新聞主播柳俊江等，事件令人嘩然。警方就7.21事件至今拘捕37人，年齡介乎18至61歲，其中7人被控以參與暴動及串謀有意圖而傷人，包括向警方自首、綽號「飛天南」的57歲男子吳偉南。當日僅得3名警員曾到元朗站了解情況，及後來轉身離開，未幾現場再次爆衝突。而當日的「無警時分」長達39分鐘，事後惹來市民不滿，警方被指控「警黑勾結」。

近日有傳媒重組當日片段，在白衣人聚集的鳳攸北街，有數名手持疑似委任證、懷疑是便衣警員的男子來回十數次，而未有任何行動。警方承認當日元朗警區曾經派出便裝警員，到人羣集結的地方視察，並因應現場情況及風險評估，作出部署及行動。

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▼7.21元朗黑夜事件重組▼