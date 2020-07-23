藉詞幫忙　中四男生要12歲女童祼照及索錢　落網揭手機藏30人祼照

1名16歲中四生，去年在內地社交網站「抖音」結識 1名12歲女童，其間藉詞協助對方網上解鎖通訊軟件帳戶，要求女童以祼照回謝，女童傳送2張不雅照片後，男生又勒索她600元，否則會將祼照公開，女事主告知母親報警求助。警方調查後，昨（22日）日在天水圍拘捕該名涉案男學生，他涉嫌促使未滿16歲的人以製作色情物品、勒索及管有兒童色情刊物等3宗罪被扣查。據悉，警方在疑犯的手提電話內發現有30張不同人的祼照，正追查是否有更多女受害人。

消息稱，被捕的16歲少年，家住天水圍，在元朗一間中學讀中四，他活躍於多個網上交友平台。

警方表示，於本年6月25日接獲1名12歲女童報案，指她早前透過通訊軟件認識1名少年。其後該名少年懷疑曾要求受害人發送她的不雅照片並向她勒索金錢。秀茂坪警區刑事調查隊經深入調查後，昨日（7月22日）在天水圍區拘捕1名16歲少年，並在該少年的手提電話內發現不雅照片，他涉嫌「促使未滿十六歲的人以製作色情物品」、「勒索」及「管有兒童色情刊物」被捕，現正被扣留調查。

警方呼籲市民於互聯網上結識朋友，切記採取審慎態度，以免墮入匪徒圈套並招致損失。任何人如作出勒索行為，有可能干犯「勒索罪」，一經定罪，最高可判處監禁14年。

2人透過抖音結識 少年索裸照及勒索$600

據悉，涉案少年與12歲女童去年6月通過內地社交應用程式「抖音」相識，其後透過即時通訊軟件微信、QQ及Whatsapp聯繫。至今年6月，女童發現她的QQ帳戶被鎖定，便向少年求助，少年聲稱其朋友能協助解鎖帳戶。

解鎖後，「朋友」要求女童以祼照回謝，女童按照要求透過QQ發送2張裸照，「朋友」變本加厲要求女童支付600元掩口費，否則會在網上公佈她的照片。女童大為吃驚，遂向母親傾訴揭發事件，家人報警求助。警方接報後將計就計，請家人與對方保持聯絡﹐並要求「朋友」現身當面收錢，少年其後露面收錢時，被埋伏警員拘捕，警誡下他承認「朋友」是虛構的角色，索祼照及錢都是他自導自演。警方在少年的手提電話內發現2張涉及女童的不雅照片，還有30張其他不雅照片，少年聲稱那些照片都是從網上下載，警方正追查該批祼照事主身份，以及是否有更多受害人。