童黨欺凌│大埔11歲女遭毒打兼公廁影裸照　10童被捕年僅10至14歲

繼屯門安定邨「牛丸事件」及13歲男童遭童黨毒打事件後，大埔上月亦發生情節駭人的童黨欺凌事件，1名11歲女童慘遭10名童黨毒打凌辱，甚至被人在公廁拍下裸露照片，繼而遭勒索金錢，欺凌時間長達1個月。警方反黑組接手調查後，日前拘捕10名男女，各人年齡僅10至14歲。

大埔一名11歲女童遭童黨欺凌，曾被人在富亨邨地下一個公廁被拍下裸露照片。（陳浩然攝）

警方表示，前日（12日）接獲報案，指一名11歲女童從今年2月起在大埔區多個地點，包括太和邨附近一個公園及屋邨內的後樓梯遭人拳打腳踢、以角鐵及木棍襲擊、以煙頭燙傷額頭及被人拍攝不雅照片。據了解，受害人曾在富亨邨地下一個公廁被拍下裸露照片，繼而遭人用黑幫用語勒索金錢，亦曾在富亨邨近大元邨一個涼亭被襲擊。

大埔警區反三合會行動組人員接手調查，於本月12日至14日期間共拘捕6男4女，年齡介乎10歲至14歲，他們涉嫌「有意圖而傷人」、「普通襲擊」及「製作兒童色情物品」；案中一名13歲男童已被控3項「有意圖而傷人」、1項「普通襲擊」及項「製作兒童色情物品」，於周一（16日）上午在觀塘裁判法院提堂，其餘被捕人士正被扣留調查。

警方強調欺凌行為通常涉及嚴重罪行，根據香港法例第212章《侵害人身條例》，「有意圖而傷人」罪名一經定罪，最高可被判終身監禁；而違反第579章《防止兒童色情物品條例》內的「製作兒童色情物品」罪，最高刑罰是監禁8年。

受欺凌的11歲女童曾在富亨邨附近一個公園的涼亭遭童黨毒打。（陳浩然攝）

條例訂明少年犯不應判監禁 「例外罪行」不適用

大埔大元區區議員區鎮豪表示，宏觀大埔區內，大元區內童黨問題最為嚴重。他解釋區內新移民家庭居多，晚上不時有青年於街上流連，當中部分人甚至有黑社會背景。他曾親眼目睹議員辦事處外，出現「10個圍1個」、出拳毆打欺凌事件，他馬上上前阻止及嘗試了解情況，惟對方馬上散去。他稱，街坊或抱「多一事不如少一事」心態，較少向區議員求助或投訴，而區內一直有外展社工跟進區內童黨問題，至最近再次發生嚴重欺凌事件。

根據《少年犯條例》，10 歲以下的兒童毋須負上任何刑事責任。《條例》亦訂明，任何10至13歲的兒童都不得被判處監禁。至於14至15歲的少年人，如有任何其他適當的處理或懲罰方法，裁判官會盡量避免判監，但不適用於某些「例外罪行」，其中包括誤殺、行劫、猥褻侵犯及其他嚴重罪行。香港法庭對少年罪犯各類刑罰，包括判處進入勞教中心、教導所、感化院或更生中心等。