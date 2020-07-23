新冠肺炎｜新界南交通部男警初確診　葵馥苑紀律部隊宿舍急消毒

一日內兩名警員初步確診，其中1名駐守新界南交通部男警員初步確診周二（21日）感到不適，昨日（22日）到醫院求醫始知對新冠肺炎呈陽性反應。警方指指該名警員於過去14日沒有外遊記錄，他的最後上班日為7月20日，工作期間與市民接觸時亦會佩戴口罩，已經安排人員清潔及消毒警員居住的紀律部隊宿舍，以及其工作的辦公地點。今（23日）早有清潔工到其居住的葵馥苑紀律部隊宿舍消毒。

新界南交通部男警初確診，其居住的葵馥苑紀律部隊宿舍進行消毒。（梁子傑攝）

昨日（22日）繼警察總部有女警長初步確診後，傍晚再有一名駐守新界南交通部的男警員初步確診。警方今早（23日）在社交媒體上發出聲明，指一名男警員初步確診新冠肺炎。該警員為一名駐守新界南交通部的36歲男警員，他在周二（21日）感到不適，翌日（22日）到醫院求醫，經初步測試後於昨日傍晚得知對新冠肺炎呈陽性反應。

警方指該名警員於過去14日沒有外遊記錄，他的最後上班日為7月20日，工作期間與市民接觸時亦會佩戴口罩。警方對事件表示高度關注，與該警員可能有緊密接觸的警務人員，均獲安排在家工作及病毒檢測，會等待直至有衞生署進一步評估及建議。警方指已經安排人員清潔及消毒警員居住的紀律部隊宿舍，以及其工作的辦公地點。警方亦表示已提醒警員注意個人衞生，減少社交接觸，減低傳染風險，如有任何不適，須立即呈報並求醫。

警方表示將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，並會主動提供該名警員近日工作記錄和執勤表等資料，以及安排相關密切接觸者進入檢疫中心接受檢疫。