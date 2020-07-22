新冠肺炎｜消息：新界南交通部男警初確診　居葵馥苑紀律部隊宿舍

新冠肺炎爆發第三波疫情，警方今日（22日）繼警察總部有女警長初步確診後，傍晚再有一名駐守新界南交通部的男警員初步確診。消息指，他居於葵馥苑紀律部隊宿舍，昨日休假。他過往數周主要在新界南總區總部及機場區辦公室工作。 警察公共關係科回覆查詢，指一名36歲駐守新界南交通部男警員初步確診，於周二（21日）感不不適並於今日求醫。

消息指，新界南總區總部再有警員確診感染新冠肺炎。（資料圖片）

全日總覽：新冠肺炎・7.22｜昨今增約200宗確診及初確診 一日兩警員染疫

家人無人確診感染新冠肺炎

消息指，今日確診的男警員棣屬新界南交通部，過往數周主要在新界南總區總部及機場區辦公室工作。他昨日休假，因發燒求診。他居住在葵馥苑紀律部隊宿舍，家人無人確診感染新冠肺炎。新界南總區總部的辦公室已作清潔。

警察公共關係科回覆指，一名駐守新界南交通部的36歲男警員初步確診。該名警員7月21日感到不適，於今日求醫，初步測試顯示他對新冠肺炎呈陽性反應。警方正評估相關情況，將會繼續與衞生署保持緊密聯繫，並作出適當跟進。

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累計已有五名警員確診

計及早前初步確診的女警長，本港此前累計有六名警務人員染疫，第一宗是第69宗個案，為48歲男警，駐守北角分區，屬軍裝巡邏小隊，後負責東區警區防暴隊工作，他曾出席西環明星海鮮燒鵝專門店與同袍聚餐，衞生署界定59同場人士為密切接觸者須檢疫。

第二宗是第428宗個案，為22歲女警，駐守深水埗警署，隸屬巡邏小隊，沒有參與任何前線工作，到過新界南總部靶場練習射擊，接觸人員人數達80、90人，其後一名曾共膳的女友人亦確診。

第三宗確診警員是第663宗個案，為31歲男警，隸屬西九龍總區機動部隊。第四宗為854個案，為46歲男警長，隸屬西九龍總區機動部隊。兩名男警均駐守石硤尾警署，致122名同隊人員被界定為密切接觸者須檢疫。

本月中，一名原駐守紅磡警署的男警確診，他於去年2月涉藏毒被捕後停職，每日需到青山警署報到。