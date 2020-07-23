新冠肺炎｜康文署封灘　泳客拆欄闖海灘　爆更衣室門鎖入內沖身

新冠肺炎疫情大爆發，政府收緊防疫措施，康文署暫停開放所有戶外康樂場地。不過有市民仍堅持到泳灘暢泳，破壞圍欄闖進沙灘範圍，又毀壞洗手間的門鎖入內沖身，使泳灘變得「無掩雞籠」般。今早更有人破壞清水灣二灘的更衣室水掣，圖取水沖身，職員報警求助。香港政府拯溺員總工會呼籲市民要齊心抗疫，暫時不要到泳灘「避免出現泳灘群組」，更不要以身試法，毀壞設施。

+ 3 + 2

康文署於本月15日暫停開放轄下所有泳灘，包括泳灘內的沖身設施、更衣室及洗手間。儘管康文署已圍封大部份泳灘出入口，仍無損市民游泳的意欲，有人毀壞圍欄，闖入泳灘範圍游泳、享受日光浴。今早9時許，清水灣泳灘的更衣室遭人「爆門」內進，水掣位置損毀，職員報警求助，警方列作財物損毀處理。

記者到麗都灣泳灘視察，發現進出泳灘的樓梯上遺下多條膠帶，相信有市民剪掉康文署圍封的膠帶。記者沿樓梯走入泳灘範圍，可見有十多名市民在泳灘上曬太陽及暢泳，有泳客指出以往封泳灘也不會封洗手間，「康文署以前就隻眼開隻眼閉，而家就封晒所有嘢」。泳灘內沖身設施全部關閉，有泳客選擇「爆鎖」到傷殘人士廁所沖身，甚至有人在洗手間外大便，衛生情況不堪設想。

居住在安蔭邨的84歲伯伯指，每天都會到麗都灣泳灘游水，「游慣咗唔游唔得，唔游水就行唔到」。伯伯明白現時疫情肆虐，因此乘坐公共交通公具到泳灘時會佩戴口罩，到泳灘後才除口罩，而且在沙灘上與其他泳客保持適當距離。

有人跨過圍欄走進泳灘範圍。（港九拯溺員工會提供）

+ 2

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指出，泳灘洗手間的衛生情況最差，「因為更衣室封咗，市民唯有爆門入廁所用水喉沖身」。鄧無奈地稱，救生員沒有執法權，只能勸喻市民離開泳灘及勿破壞泳灘設施，「爆鎖、爆圍欄係刑事毀壞行為，希望市民唔好以身試法」。